Никто не хочет отдыхать в оккупации. Что стало с известными базами в Кирилловке

До войны в Кирилловке бурлила жизнь

Одним из излюбленных мест для летнего отдыха в Украине до войны был курортный поселок Кирилловка на Азовском море. После оккупации туристический бизнес в Донецкой и Запорожской областях пришел в упадок. В Кирилловке отдыхающих не было даже в августе, который обычно является пиком сезона.

Местные жители, которые не уехали по разным причинам, выживают, как могут. Раньше курортный сезон кормил весь год. "Телеграф" решил сравнить, как идут дела на двух базах отдыха, где раньше приходилось бронировать номер чуть ли не до начала сезона.

Гостевой дом "Абажур"

В центре Кирилловки и в 7-10 минутах ходьбы от пляжа расположен двухэтажный "Абажур" с бассейном во дворе. В нем сдавались 20 номеров, начиная от двухместных и заканчивая рассчитанными на 9 человек. Стоимость двухместного номера еще в 2020 году составляла 650 грн в сутки.

Гостевой дом "Абажур"

Гостевой дом "Абажур" цены в 2020

Сегодня владельцы все также пытаются заработать на отдыхающих, однако несмотря на то, что количество номеров уменьшилось до 15, прайс в мини-отеле начинается от 1500 рублей за тот же двухместный номер, что сегодня соответствует 750 грн. Номер на 3 человек обойдется в 2000 рублей, на 4 – в 2500 рублей, а 6 человек могут разместиться в 2-комнатном номере за 3500 рублей.

Стоит отметить, что сегодня в Украине таких цен на морской отдых не найдешь. Например, в Черноморске даже эконом в мансарде на двоих обойдется в 800-1000 грн, а за обычный эконом придется выложить 1200, не говоря уже о номерах класса люкс. Из этого следует, что владельцы гостевого дома демпингуют, чтобы получить хоть каких-то постояльцев.

Гостевой дом TeRRaSSe

Еще одна популярная в былые времена гостиница в 10 минутах ходьбы от пляжа с террасами и беседками предлагала люксовые и полулюксовые номера. Минимальная стоимость номера в 2020 году составляла 700 грн.

Гостевой дом TeRRaSSe в Кирилловке

Гостевой дом TeRRaSSe цены в 2020

Сегодня здесь почти такие же цены (1500 руб), то есть они не изменились за 5 лет, несмотря на то, что стоимость всего остального выросла в разы. Но владельцам гостевым домов в оккупированной Кирилловке за счастье сдать номер за любые деньги.

Напомним, курортный сезон 2025 года в Кирилловке показал общую картину оккупации. Хотя пляжи частично оборудованы зонтиками и водными аттракционами, однако людей на них очень мало.