Погодные качели накроют Запорожье: названа дата, когда может потеплеть до +21

Весна еще вернется в город

В Запорожье сейчас резко изменилась погода. Столбики термометра показывают незначительные "плюсы".

Согласно данным прогностической модели WeatherNext 2, самые сложные погодные условия ожидают город уже в середине рабочей недели. Но тепло еще вернется.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Переломный момент наступит уже в четверг, 23 апреля. После самой холодной ночи недели облака начнут рассеиваться, а солнце снова будет активно прогревать улицы города. Температурные показатели начнут уверенно расти: если в среду было всего +13 °C, то уже в пятницу термометры покажут +18 °C. Самым же теплым периодом станут выходные, когда воздух прогреется до +20…+21 °C.

Погода в Запорожье 22 апреля. Фото — ШИ

Что прогнозируют синоптики Укргидрометцентра для Запорожья

В то же время, данные Укргидрометцентра призывают к особому вниманию в период с 22 по 23 апреля. По официальным прогнозам, в эти ночи температура в Запорожье может свалиться до +2 градусов. Однако синоптики подтверждают, что уже к 26 апреля непогода полностью отступит, и в город вернется тепло.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепр может вернуться снег, названные даты похолодания.