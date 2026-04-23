Названо идеальное авто для пенсионеров: в чем его главные "фишки" (фото и цены)
Honda уделяет первостепенное внимание эргономике
Потребности автомобилистов отличаются. Например, водители постарше при выборе авто обращают внимание на совсем другие характеристики, чем молодежь.
"Телеграф", ссылаясь на сайт Nowosci, рассказывает о том, какой автомобиль может подойти пожилому человеку. Данная категория граждан часто испытывает трудности из-за ограниченной подвижности, поэтому высокие сиденья, широко открывающиеся двери и регулируемое положение сидений являются огромным преимуществом. Удобное заднее сиденье, поясничная поддержка и автоматическая коробка передач делают вождение менее утомительным, даже в городском трафике.
Автомобиль для пожилых людей должен, прежде всего, быть интуитивно понятным. Чем проще экран и кнопки, тем лучше. Эксперты и автомеханики подчеркивают, что пожилые водители ценят простоту и ясность.
Одним из лучших вариантов, который подойдет таким водителям, по мнению журналистов, является Honda HR-V.
Достоинства машины:
Дело в том, что компания Honda уделяет первостепенное внимание эргономике, предлагая высоко расположенные сиденья и широко открывающиеся двери. Багажник вмещает 335 литров, но благодаря системе Magic Seats задние сиденья можно сложить в различных конфигурациях.
Автомобиль также оснащен адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков и системой мониторинга слепых зон.
Цена — модели первого поколения можно сейчас приобрести в Украине по цене в районе 5 тысяч долларов, за более свежие авто (~2018 года выпуска) придется отдать от 15 тысяч долларов.
