Названо идеальное авто для пенсионеров: в чем его главные "фишки" (фото и цены)

Денис Подставной
Пожилые люди возле машины. Фото Pexels

Honda уделяет первостепенное внимание эргономике

Потребности автомобилистов отличаются. Например, водители постарше при выборе авто обращают внимание на совсем другие характеристики, чем молодежь.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Nowosci, рассказывает о том, какой автомобиль может подойти пожилому человеку. Данная категория граждан часто испытывает трудности из-за ограниченной подвижности, поэтому высокие сиденья, широко открывающиеся двери и регулируемое положение сидений являются огромным преимуществом. Удобное заднее сиденье, поясничная поддержка и автоматическая коробка передач делают вождение менее утомительным, даже в городском трафике.

Автомобиль для пожилых людей должен, прежде всего, быть интуитивно понятным. Чем проще экран и кнопки, тем лучше. Эксперты и автомеханики подчеркивают, что пожилые водители ценят простоту и ясность.

Одним из лучших вариантов, который подойдет таким водителям, по мнению журналистов, является Honda HR-V.

Достоинства машины:

Дело в том, что компания Honda уделяет первостепенное внимание эргономике, предлагая высоко расположенные сиденья и широко открывающиеся двери. Багажник вмещает 335 литров, но благодаря системе Magic Seats задние сиденья можно сложить в различных конфигурациях.

Автомобиль также оснащен адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков и системой мониторинга слепых зон.

Цена — модели первого поколения можно сейчас приобрести в Украине по цене в районе 5 тысяч долларов, за более свежие авто (~2018 года выпуска) придется отдать от 15 тысяч долларов.

