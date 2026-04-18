Эта ошибка съедает до 20% горючего. Что обязательно нужно проверять в авто

Не пренебрегайте этим простым правилом

С подорожанием топлива украинцы все чаще обращаются к разным лайфхакам, как снизить его расход в авто. Одним из самых простых способов есть колеса.

Об этом рассказал мужчина на канале "АвтоТема". По его словам, любому транспорту труднее двигаться, когда есть проблемы с колесами.

"Вы когда на спущенном колесе на велосипеде ездите вам тяжело? Так и машине", — говорит пользователь.

Он отмечает, что при поездках на недокачанных колесах в авто увеличивается расход топлива на 20%. При этом чем больше спущены колеса, тем больше этот показатель и наоборот. Поэтому следует всегда проверять колеса в авто.

Заметим, что рекомендованное давление для большинства легковых автомобилей составляет 2.0–2.5 атм (bar).

Как проверить накаченные ли у вас колеса

Манометр (самый точный способ): открутите колпачок вентиля, плотно прижмите манометр к вентилю. Если услышите короткое шипение – это нормально. Далее считайте характеристики устройства.

Компрессор или насос. Большинство компрессоров имеют встроенный манометр, позволяющий сразу увидеть давление и подкачать колесо.

Автоматические манометры есть на АЗС. Обычно прибор автоматически подкачивает до нужного значения.

Датчики давления в шинах (TPMS) – это система контроля давления, информация отображается на панели приборов. Датчики показывают, когда давление в одном из колес падает ниже нормы.

