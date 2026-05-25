Удары "Орешником" могут помочь Украине. Как именно

Эта ракета может быть носителем ядерных боеголовок

Российская атака по Украине "Орешником" может помочь украинцам. Ведь найденные и изъятые обломки ракет предоставят больше информации о российском оружии и возможности противодействовать ему.

Как отметил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, обломки "Орешника", которым ударил по Белой Церкви, уже забрали.

"Орешник": все остатки (больше ожидаемого) собрали и передали на исследования. Об эффективности: уничтожена пара гаражей. Но это была очень тяжелая ночь. Все доступное из средств поражения уже передано на исследование", — говорится в заявлении.

Как обломки "Орешника" помогут украинцам

Фактически обломки — это части ракет, позволяющие понять, как работает оружие, из чего сделано и т.д. Эти данные могут стать основой для создания системы противодействия "Орешнику".

Что изучают по обломкам:

материал корпуса — какие сплавы использовали, есть ли теплозащита и т.п.;

электроника – платы, датчики, микросхемы и навигационные модули;

система наведения – как именно ракета ориентируется;

тип боевых блоков;

признаки траектории и работы двигателя – здесь нужны еще данные с радаров.

Однако следует понимать, что обломки не показывают полностью программное обеспечение ракеты. Они не предоставят доступ ко всем параметрам полета и автоматически не откроют ответ к противодействию. Но полученная информация приблизит Украину к этому и даст информацию о новой разработке России.

Что такое "Орешник"

"Орешник" — российская баллистическая ракета средней дальности, ее часто называли межконтинентальной. Ракета способна развивать сверхзвуковую скорость (более 10 Mach) и снабжена раздельной боеголовкой. Потенциально это позволяет поражать несколько целей одновременно. Она может являться носителем ядерного и конвенционного (обычного) заряда. Ее скорость 13,5 тысячи км в час. Класс "земля-земля".

Характеристика ракеты Орешник

Основная особенность запуска – ракета поднимается достаточно высоко для разгона и имеет баллистическую траекторию. Не все радары могут сразу показать возможную цель. На конечном участке происходит вхождение боевых блоков в атмосферу с очень большой скоростью.

Можно ли ее сбить

Ни одна из существующих в Украине систем ПВО не может сбить эту ракету. "Орешник" теоретически можно уничтожить находящимися в России, США и Израиле установками, в частности речь идет о российской S-500 "Прометей", американской Graund-Based Interceptor и израильской — Arrow-3.

Дальность полета Орешника

В то же время сбивание ракеты усложняет:

Гиперзвуковая скорость – около 13 000 км/ч

Разделяемые боевые блоки — ракета несет несколько боевых блоков, которые на финальном отрезке траектории разделяются и атакуют разные цели.

Маневрирование – отдельные боевые блоки не двигаются по предполагаемой дуге.

Время перехвата наиболее эффективно перехватить ракету до того, как она разделится на боевые блоки, а это происходит на высоте более 100 км.

