Удары "Орешником" могут помочь Украине. Как именно

Татьяна Крутякова
Ракетная атака. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта ракета может быть носителем ядерных боеголовок

Российская атака по Украине "Орешником" может помочь украинцам. Ведь найденные и изъятые обломки ракет предоставят больше информации о российском оружии и возможности противодействовать ему.

Как отметил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, обломки "Орешника", которым ударил по Белой Церкви, уже забрали.

"Орешник": все остатки (больше ожидаемого) собрали и передали на исследования. Об эффективности: уничтожена пара гаражей. Но это была очень тяжелая ночь. Все доступное из средств поражения уже передано на исследование", — говорится в заявлении.

Как обломки "Орешника" помогут украинцам

Фактически обломки — это части ракет, позволяющие понять, как работает оружие, из чего сделано и т.д. Эти данные могут стать основой для создания системы противодействия "Орешнику".

Что изучают по обломкам:

  • материал корпуса — какие сплавы использовали, есть ли теплозащита и т.п.;
  • электроника – платы, датчики, микросхемы и навигационные модули;
  • система наведения – как именно ракета ориентируется;
  • тип боевых блоков;
  • признаки траектории и работы двигателя – здесь нужны еще данные с радаров.

Однако следует понимать, что обломки не показывают полностью программное обеспечение ракеты. Они не предоставят доступ ко всем параметрам полета и автоматически не откроют ответ к противодействию. Но полученная информация приблизит Украину к этому и даст информацию о новой разработке России.

Что такое "Орешник"

"Орешник" — российская баллистическая ракета средней дальности, ее часто называли межконтинентальной. Ракета способна развивать сверхзвуковую скорость (более 10 Mach) и снабжена раздельной боеголовкой. Потенциально это позволяет поражать несколько целей одновременно. Она может являться носителем ядерного и конвенционного (обычного) заряда. Ее скорость 13,5 тысячи км в час. Класс "земля-земля".

Характеристика ракеты Орешник
Основная особенность запуска – ракета поднимается достаточно высоко для разгона и имеет баллистическую траекторию. Не все радары могут сразу показать возможную цель. На конечном участке происходит вхождение боевых блоков в атмосферу с очень большой скоростью.

Можно ли ее сбить

Ни одна из существующих в Украине систем ПВО не может сбить эту ракету. "Орешник" теоретически можно уничтожить находящимися в России, США и Израиле установками, в частности речь идет о российской S-500 "Прометей", американской Graund-Based Interceptor и израильской — Arrow-3.

В то же время сбивание ракеты усложняет:

  • Гиперзвуковая скорость – около 13 000 км/ч
  • Разделяемые боевые блоки — ракета несет несколько боевых блоков, которые на финальном отрезке траектории разделяются и атакуют разные цели.
  • Маневрирование – отдельные боевые блоки не двигаются по предполагаемой дуге.
  • Время перехвата наиболее эффективно перехватить ракету до того, как она разделится на боевые блоки, а это происходит на высоте более 100 км.

