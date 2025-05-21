В этой киевской гимназии в свое время произошел переворот в женском образовании: где оно находится (фото)

В неприметном старинном здании на улице Сечевых Стрельцов в Киеве в конце XIX века произошла тихая революция в женском образовании

На первый взгляд, школа на улице Сечевых Стрельцов в Киеве — это обычное старинное здание, не привлекающее особого внимания. Ведь в столице немало старостроек и удивить кого-то этим сложно.

Однако именно здесь, в сердце города, в XIX веке произошла настоящая революция в образовании и жизни женщин. Эта история могла бы остаться в тени великих событий, если бы не чрезвычайная смелость одной женщины, решившейся бросить вызов тогдашним стереотипам.

Аделаида Жекулина – женщина, которая потеряла все, но дала будущее другим

История этой школы неразрывно связана с именем Аделаиды Жекулиной. Она была матерью двенадцати детей и большую часть жизни посвятила семье. Как и многие женщины того времени, она не имела собственных средств и зависела от мужчины, который был единственным кормильцем. Но когда ее муж внезапно умер, семья оказалась в тяжелом положении.

В это время Аделаида решила изменить свою жизнь и дать шанс на независимость другим девушкам. Она ввела инновационный подход к женскому образованию, который стал настоящим прорывом для Киева.

Аделаида Жекулина

После переезда в Киев в 1899 году она получила официальное разрешение на открытие мужской четырехклассной школы 2-го разряда с подготовительным классом. Через год рядом с мужской школой появились женская школа и детский сад.

Постепенно мужскую школу закрыли, а женскую превратили в полноценную гимназию, получившую право преподавать по программе мужских гимназий. Это было революционным шагом, ведь для поступления в университет на некоторые специальности потребовался курс латыни, которого обычные женские гимназии не предлагали. Жекулина добилась права для своих выпускниц поступать без экзаменов в Женский медицинский институт и другие подобные заведения. При гимназии также действовали Высшие вечерние женские курсы, дававшие возможность получить высшее образование.

Локации и здание

Сначала заведение располагалось на улице Институтской, 16 (здание Льва Гинзбурга, которое впоследствии было снесено). В 1906 гимназия переехала на улицу Ярославов Вал, 36 — в здание, где в 1918 основали Украинскую академию наук.

Впоследствии помещение стало тесным, и Аделаида Жекулина приобрела участок по улице Львовской (современная улица Сечевых Стрельцов). В 1911-1912 годах здесь был построен трехэтажный дом для гимназии и детского сада — именно в этом помещении гимназия действовала до 1919 года. После большевистской власти гимназию превратили в трудовую школу №64, а с 1950-х годов в этом здании расположена киевская школа №138.

Революция в женском образовании: от вышивания до математики и права

К тому времени девушек учили преимущественно "женским" наукам — иностранным языкам для светского общения, рукоделию, основам домашнего хозяйства. Аделаида Жекулина предложила обучать девушек так же основательно, как и мальчиков: латынь, английский, математику, химию, физику. Это давало возможность женщинам получать профессии юристов, врачей, ученых — то есть становиться финансово независимыми и влиятельными.

Ее идеи быстро ворвались в киевскую жизнь и вызвали настоящий резонанс. Оказалось, что город давно ожидал таких изменений. Благодаря школе Аделаиды Жекулиной сотни девушек получили качественное образование и смогли построить успешные карьеры. Среди ее выпускниц — первые женщины-врачи, юристки, преподавательницы, работавшие в Киеве в конце XIX — начале XX века.

Сейчас в здании бывшей школы Жекулиной расположено образовательное учреждение, продолжающее традиции своей основательницы, хотя многие киевляне даже не догадываются об историческом значении этого сооружения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский язык начали изучать еще при Франце Иосифе. Осенью 1848 во Львовском университете была основана филологическая кафедра.