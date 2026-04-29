В декабре 2025 года Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2026-й год. В январе этого года Генеральным штабом Украины и Министерством обороны Украины было осуществлено планирование закупок на этот год, учитывая финансовый ресурс.

Генеральным штабом определен приоритет в закупке дальнобойных выстрелов 155 мм. Сегодня 29 апреля 2026 года. "Агентство оборонных закупок" до сих пор вообще не заключило ни одного контракта на поставку 155 мм выстрелов. Такую затяжку времени можно объяснить только подковерными интригами по отбору "правильных" поставщиков, говорится в сообщении "Украинской бронетехники".

С начала полномасштабного вторжения "Украинская бронетехника" выполнила перед Министерством обороны 100% поставок по снабжению 155 мм выстрелами разной дальности. Предприятие отмечает, что имеет лицензионное соглашение с мировым производителем и его поставки подтверждаются отгрузкой.

В то же время иностранные поставщики "Агентства оборонных закупок" просрочивают поставки десятков тысяч крайне необходимых фронту артиллерийских выстрелов 155 мм. На сегодняшний день фактическое выполнение контрактов по поставкам 155 мм боеприпасов составляет в разные календарные периоды 30-50%. К примеру, в 2025 году уровень выполнения контрактов по поставке 155 мм выстрелов составил менее 50%.

"Украинская бронетехника" является едва ли не единственным поставщиком дефицитных дальнобойных выстрелов 155 мм – предприятие выполняет контракты, тогда как недобросовестные поставщики "Агентства" годами не снабжают боеприпасами и не возвращают полученные авансы.

Так, в 2024 году 30% от общего количества дальнобойных 155 мм было законтрактовано из УБ и поставлено все 100%, а 46% дальнобойных заключенных с другими поставщиками выстрелов вообще не поставлено даже на сегодня!

Из года в год "АОЗ", сознательно или бессознательно, совершает одни и те же ошибки: контрактует "самые дешевые" предложения у компаний, не подтверждающих собственные возможности поставки и производства. И это происходит не только по 155 мм, но и по другим артиллерийским калибрам. Сегодня снова существует угроза очередной заморозки миллиардов гривен подобными решениями — и фронт снова недополучает ценные снаряды.

"Украинская бронетехника" призывает Министерство обороны Украины срочно решить вопрос заключения контрактов на дальнобойные выстрелы с проверенными поставщиками.