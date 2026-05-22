Годовщина службы. "Пташка" из Азовстали показала фото пятилетней давности

25-летняя девушка эмоционально обратилась к украинцам

Военная Екатерина Полищук с позывным "Пташка" поделилась трогательным архивным фото в честь пятой годовщины своего отъезда на фронт.

Известная парамедик-добровольец, прошедшая оборону Мариуполя и российский плен, опубликовала в Instagram селфи перед зеркалом. На снимке она позирует в камуфляже, темной куртке и с большим тактическим рюкзаком за спиной.

Ровно пять лет как эта девочка уехала на войну. 19 мая 2021 года я отправилась в путь. И осталась до сих пор. 21 мая началась моя ротация и продолжается до сих пор Екатерина "Пташка" Полищук

Она добавила, что сейчас воевать стало гораздо труднее из-за общественного безразличия, однако ее вера остается устойчивой. "Стало гораздо труднее. Намного. Я вошла в войну, когда все о ней уже забыли и снова переживаю те же времена. Когда охладевает нарид, а воины теряют надежду и последние силы. Но вера устойчива. Пусть возрастет упорством мощь. Чтобы смело шел я в бой, как шли Герои за Тебя, Святая!", — дополнила Полищук.

Также защитница призвала поддержать донатами ее подразделение "Хижаки Висот".

Символ "Азовстали" и борьба с хейтом

Екатерина стала всемирно известна благодаря видео из подвалов окруженной "Азовстали", где она пела патриотические песни для поднятия духа собратьев. Вместе с другими защитниками Мариуполя девушка попала в российский плен, из которого ее освободили во время обмена в сентябре 2022 года.

После роста публичности Пташка столкнулась с критикой в соцсетях, где ее чаще всего критиковали за лишний вес. Недавно военная ответила хейтерам, опубликовав видео с заметными результатами своего похудения.