Кафель уходит в прошлое: теперь плитку заменяют только этим (фото)

Установка этой панели намного легче

В сфере дизайна интерьера и ремонта жилья появился новый мощный конкурент традиционной керамической плитке – стеновые панели из ПВХ (поливинилхлорида). Хотя многие до сих пор скептически относятся к этому материалу, ассоциируя слово "пластик" с дешевым и ненадежным покрытием, современные технологии полностью изменили правила игры.

Сегодняшние ПВХ-панели перешли в другую категорию качества и эстетики.

Что такое современная ПВХ-панель

Это легкий отделочный элемент на основе пластика, крепящийся к стене с помощью специального клея или удобной системы пазов (клик-системы). Производителям удалось добиться невероятного прогресса во внешнем виде: поверхность панелей может быть гладкой, узорчатой, с имитацией дерева или камня. Современные текстуры так реалистичны, что с первого взора их фактически нереально отличить от натуральных материалов.

Главный козырь – ремонт без демонтажа

Наибольшим преимуществом ПВХ-панелей является то, что они не нуждаются в взбивании старой поверхности. Их можно монтировать непосредственно на старую кафельную плитку. Это радикально снижает как время проведения ремонта, так и его финансовую стоимость.

Монтаж ПВХ-панели

Водостойкость и нюансы термостойкости

Материал панелей является на 100% водонепроницаемым и вообще не впитывает влагу, что делает его идеальным для ванных комнат, где тепловые нагрузки обычно не являются критическими. Однако с высокими температурами следует соблюдать осторожность. Большинство производителей не рекомендуют устанавливать ПВХ-панели непосредственно у источников открытого огня – например, за газовой плитой, поскольку сильный нагрев может деформировать пластик. В случае с электрическими или индукционными варочными поверхностями этот риск значительно ниже, но специалисты все равно рекомендуют использовать защитный слой (например, панель из термостойкого стекла).

Плюсы и минусы: что нужно знать перед покупкой

Преимущества: Главный плюс – быстрая и "чистая" инсталляция. Если укладка плитки – это шумный, внимательный процесс, который растягивается на дне, то облицовку панелями можно выполнить всего за несколько часов. Панели имеют небольшой вес, поэтому не утруждают стены. Уход за ними максимально прост – достаточно протереть влажной тряпкой. Кроме того, они обладают неплохими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Недостатки: Основным минусом остается тактильное восприятие – ПВХ никогда не сравнится по крепости и ощущению естественности с керамикой или натуральным камнем. Срок службы пластиковых панелей (особенно бюджетных вариантов) короче, и они более чувствительны к механическим повреждениям и царапинам.

Так что же выбрать: кафель или ПВХ

Выбор зависит от ваших приоритетов и бюджета. Если вы ищете классическое решение на десятилетие, которое не боится царапин, огня и воды – керамическая плитка остается непревзойденным лидером.

Но если перед вами стоит задача сделать быстрый, бюджетный, но визуально эффектный и стильный ремонт без лишней грязи и демонтажа — современные ПВХ-панели станут отличным и оправданным выбором, который при правильном монтаже будет выглядеть очень эстетично и дорого.

