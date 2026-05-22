Усик - Верховен: во сколько бой, точное время начала бокса
Большой бой пройдет на фоне пирамид
В субботу, 23 мая, в Гизе состоится масштабное шоу бокса. В главном бою вечера на ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) и нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО).
Что нужно знать
- Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса
- Вечер бокса стартует в 18:00 по киевскому времени
- Главный поединок шоу начнется после полуночи
Шоу бокса Усик — Верховен начнется в 18:00 по киевскому времени с боев раннего андеркарда. Об этом сообщает "Телеграф".
Основной кард шоу начнется в 20:00 по киевскому времени, а выход Усика и Верховена ориентировочно запланирован на 00:48 24 мая. Добавим, что вечер бокса в Гизе в Украине покажут медиа-платформы DAZN и "Київстар ТБ".
На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.
Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме.
Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.