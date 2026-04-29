Украинка обнаружила в упакованном шпинате неприятного "гостя" (фото)

Находка в магазинном салате рассмешила соцсети

В одном из магазинов украинка во время покупок наткнулась на "сюрприз" в упаковке со шпинатом — внутри листьев находился зеленый деревянный клоп, которого в народе часто называют "клоп-вонючка".

Девушка под ником "anna_talashko" опубликовала фото находки в "Threads" и подписала его иронично: "и кто-то это купит, а такие салаты обычно готовы к употреблению".

Публикация быстро разошлась по сети и вызвала волну шуток в комментариях. Пользователи с юмором отреагировали на ситуацию, отмечая, что это "точно натур продукт" и "то специя, словно малина из куста".

Некоторые иронизировали, что "так он помыт, все хорошо — и я про жука", а другие вспоминали детские ассоциации: "О теперь игрушки и в салат бросают. Раньше только в кукурузных палочках можно было найти игрушку".

Также появились комментарии о "бонусе к салату" — пользователи шутили, что теперь в блюде "есть белок" или что это "готовый полноценный салат с добавками".

