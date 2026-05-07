Ракета или дрон? Украинский "Фламинго" имеет необычную классификацию

Украинскую разработку показали вместе с мобильной пусковой установкой

Украинская ракета FP-5 "Фламинго" на международном рынке позиционируется, в том числе как дрон. Достопримечательность была замечена на выставке вооружения SAHA Expo 2026 в Стамбуле, где представлен макет вооружения. Разработку показали вместе с мобильной пусковой установкой-прицепом, которая должна удешевить производство и запуск системы.

Что нужно знать:

FP-5 "Фламинго" позиционируют как БПЛА и крылатую ракету

Дальность полета – до 3000 км

Классификацию как дрона связывают с более простыми ограничениями для экспорта и кодификации

Как сообщает Army Recognition, "в отчетах компании отмечается, что FP-5 Flamingo разработан как современный наземный БПЛА и крылатая ракета". В Украине, по данным Defense Express, такая классификация связана с тем, что для беспилотных систем действуют более простые регуляторные условия, чем для ракет. Дроны легче кодифицировать и поставить на вооружение.

Демонстрация Фламинго на большой выставке в стране НАТО свидетельствует о намерении украинской компании выйти на международный рынок. В таком случае, по мнению издания, подобную классификацию могут сохранять из-за международных договоренностей по экспортным ограничениям для ракет, в частности по дальности. А она у FP-5 "Фламинго" немалая — до 3000 км.

Что известно о ракете FP-5 "Фламинго"

Кроме дальности, у "Фламинго" есть немало интересных характеристик. Максимальная боевая полезная нагрузка – до 1150 кг. Диапазон высоты полета — от 20 метров до 10 километров, лететь может в течение четырех часов с максимальной скоростью до 950 км/ч и крейсерской от 650 до 700 км/ч. На подготовку к запуску необходимо закладывать от 20 до 40 минут.

Ракета FP-5 "Фламинго"/Инфографика "Телеграф"

По мнению аналитиков, главная ценность FP-5 "Фламинго" именно в сочетании эффективности и простоты. Для нее не нужны самолеты, корабли или другие дорогостоящие платформы для пуска. "Ее буксированная пусковая установка уменьшает нагрузку на инфраструктуру, тогда как транспортировка, замаскированная под обычный грузовик, может усложнить разведку, нацеливание и планирование превентивного удара противника", — говорится в анализе Army Recognition.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях ракеты "Фламинго" применялись при ударе по Чебоксарам. Целью был завод, производящий электронику для российских военных.