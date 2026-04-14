"Когда показываешь все свои игрушки": фото Зеленского с ракетами завирусилось и стало мемом

Елена Руденко
Глава государства показал новейшее вооружение Новость обновлена 14 апреля 2026, 07:06
Глава государства показал новейшее вооружение. Фото Коллаж "Телеграф"

В сети поднялась волна юмора

Фото президента Украины с образцами современного украинского дальнобойного оружия вызвало иронию и шутки. Глава государства показал снимок 13 апреля, по случаю Дня работников оборонно-промышленного комплекса Украины.

В Telegram-канале президента опубликовано несколько снимков образцов украинского оружия. На одном из них – Зеленский на их фоне, именно эта фотография вызвала волну иронии.

Зеленский показал украинское оружие
Этот снимок развеселил украинцев

"Когда в пять лет фотографируешься со всеми своими игрушками", — подписали фото в одном из мемов.

Мем о Зеленском на фоне ракет
Автор другого мема провел аналогию с игрушками для взрослых.

Шутка о Зеленском на фоне оружия
В комментариях также не оставили это фото без внимания. Кто-то призывает использовать это оружие против России, кто-то иронизирует, что российская "денацификация" удалась. Есть и такие, кто видит в этом пиар и "Квартал 95".

Вот некоторые из комментариев:

  • Когда сфотографировался со своими игрушками в детстве
  • Квартал 95 продолжается
  • "Саня, давай замутим фоточек в инсту"
  • Хватит уже фотографий, пора запускать уже давно
  • Дракарис
  • Вот так денацификация

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Зеленский носит кольцо не на том пальце. Этому есть логическое и простое объяснение.

#Оружие #Фото #Мемы #Владимир Зеленский #Гумор