"Когда показываешь все свои игрушки": фото Зеленского с ракетами завирусилось и стало мемом

В сети поднялась волна юмора

Фото президента Украины с образцами современного украинского дальнобойного оружия вызвало иронию и шутки. Глава государства показал снимок 13 апреля, по случаю Дня работников оборонно-промышленного комплекса Украины.

В Telegram-канале президента опубликовано несколько снимков образцов украинского оружия. На одном из них – Зеленский на их фоне, именно эта фотография вызвала волну иронии.

Этот снимок развеселил украинцев

"Когда в пять лет фотографируешься со всеми своими игрушками", — подписали фото в одном из мемов.

Мем о Зеленском на фоне ракет

Автор другого мема провел аналогию с игрушками для взрослых.

Шутка о Зеленском на фоне оружия

В комментариях также не оставили это фото без внимания. Кто-то призывает использовать это оружие против России, кто-то иронизирует, что российская "денацификация" удалась. Есть и такие, кто видит в этом пиар и "Квартал 95".

Вот некоторые из комментариев:

Когда сфотографировался со своими игрушками в детстве

Квартал 95 продолжается

"Саня, давай замутим фоточек в инсту"

Хватит уже фотографий, пора запускать уже давно

Дракарис

Вот так денацификация

