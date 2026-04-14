"Когда показываешь все свои игрушки": фото Зеленского с ракетами завирусилось и стало мемом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В сети поднялась волна юмора
Фото президента Украины с образцами современного украинского дальнобойного оружия вызвало иронию и шутки. Глава государства показал снимок 13 апреля, по случаю Дня работников оборонно-промышленного комплекса Украины.
В Telegram-канале президента опубликовано несколько снимков образцов украинского оружия. На одном из них – Зеленский на их фоне, именно эта фотография вызвала волну иронии.
"Когда в пять лет фотографируешься со всеми своими игрушками", — подписали фото в одном из мемов.
Автор другого мема провел аналогию с игрушками для взрослых.
В комментариях также не оставили это фото без внимания. Кто-то призывает использовать это оружие против России, кто-то иронизирует, что российская "денацификация" удалась. Есть и такие, кто видит в этом пиар и "Квартал 95".
Вот некоторые из комментариев:
- Когда сфотографировался со своими игрушками в детстве
- Квартал 95 продолжается
- "Саня, давай замутим фоточек в инсту"
- Хватит уже фотографий, пора запускать уже давно
- Дракарис
- Вот так денацификация
