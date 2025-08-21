Укр

На первой крылатой ракете Украины заметили загадочные номера: что может скрывать "Фламинго" (видео)

Новость обновлена 21 августа 2025, 13:19
Кадры из видео Associated Press с ракетой.

Первая украинская крылатая ракета уже готовится к серийному производству.

На днях стало известно об украинской крылатой ракете "Фламинго", которая может пролететь 3000 километров. Впервые ее публично показали агентству Associated Press. Она должна пойти в серийное производство до конца года.

В настоящее время компания завершила испытания и производит одну ракету в день. За месяц (до октября) должны выйти на показатель в семь ракет. Ракета "Фламинго" или же FP-5 является одной из самых больших крылатых ракет в мире и может нести полезную нагрузку до 1150 кг. В то же время, на видео иностранного СМИ заметили интересную деталь. На двух ракетах были написаны числа, похожие на порядковые номера – 479 и 480.

Номера на ракетах Фламинго
Номера на ракетах

Пользователи предположили, что это могут быть либо номера собранных ракет, либо, вероятно, учитывая заявленную мощность производства, это могут быть номера корпусов (отдельной детали).

Что известно о ракете FP-5 "Фламинго"

Первая украинская крылатая ракета получила "птичье" название из-за заводской ошибки — первоначальная версия ракеты была розовой. Способна преодолеть 3000 километров и приземлиться в 14 метрах от цели. Может перенести полезную нагрузку (взрывчатку) весом 1150 кг. Заявляется, что ракеты защищены от российских средств РЭБ. Предполагается, что скорость может составлять до 950 км/ч.

У "Фламинго" уже есть боевое применение и поражали цели на территории России. ZN.UA публиковали кадры по испытаниям, в ходе которых это происходило.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты заметили схожесть "Фламинго" с FP-5 от компании Milanion Group из ОАЭ еще после первых кадров. Впервые его показали на выставке IDEX-2025 в начале года.

