На первой крылатой ракете Украины заметили загадочные номера: что может скрывать "Фламинго" (видео)

Первая украинская крылатая ракета уже готовится к серийному производству.

На днях стало известно об украинской крылатой ракете "Фламинго", которая может пролететь 3000 километров. Впервые ее публично показали агентству Associated Press. Она должна пойти в серийное производство до конца года.

В настоящее время компания завершила испытания и производит одну ракету в день. За месяц (до октября) должны выйти на показатель в семь ракет. Ракета "Фламинго" или же FP-5 является одной из самых больших крылатых ракет в мире и может нести полезную нагрузку до 1150 кг. В то же время, на видео иностранного СМИ заметили интересную деталь. На двух ракетах были написаны числа, похожие на порядковые номера – 479 и 480.

Номера на ракетах

Пользователи предположили, что это могут быть либо номера собранных ракет, либо, вероятно, учитывая заявленную мощность производства, это могут быть номера корпусов (отдельной детали).

Что известно о ракете FP-5 "Фламинго"

Первая украинская крылатая ракета получила "птичье" название из-за заводской ошибки — первоначальная версия ракеты была розовой. Способна преодолеть 3000 километров и приземлиться в 14 метрах от цели. Может перенести полезную нагрузку (взрывчатку) весом 1150 кг. Заявляется, что ракеты защищены от российских средств РЭБ. Предполагается, что скорость может составлять до 950 км/ч.

У "Фламинго" уже есть боевое применение и поражали цели на территории России. ZN.UA публиковали кадры по испытаниям, в ходе которых это происходило.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты заметили схожесть "Фламинго" с FP-5 от компании Milanion Group из ОАЭ еще после первых кадров. Впервые его показали на выставке IDEX-2025 в начале года.