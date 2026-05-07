Шаг за шагом мы приближаемся к победе – Юлия Тимошенко прокомментировала решение ВАКС, позволяющее ей выезжать за границу

ВАКС отменил запрет на выезд за границу для политической деятельности для главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Нардеп прокомментировала это решение. Она подчеркнула, что решение суда еще один шаг к победе.

"Предыдущие суды отменили меры пресечения, которые запрещали мне общаться с депутатами, затем вернули сбережения, которые они забрали. Кроме того, они позволили мне выезжать за пределы Киева. Шаг за шагом это дело рассыпается", – считает Юлия Тимошенко.

По ее словам, все это свидетельствует о том, что судьи все больше отдают себе отчет в политической мотивированности дела: "Это не дело, а просто политическое преследование руководителя оппозиционной партии".

Юлия Тимошенко в очередной раз подчеркнула, что НАБУ и САП вместо реальной борьбы с многомиллиардной коррупцией в государстве выполняют политический заказ.

"Наша команда – это бойцы, способные бороться, доказывать правду и побеждать. Я настроена только на полную победу. Я знаю, что очередная политическая репрессия закончится ее полным очередным провалом", – резюмировала лидер "Батькивщины".