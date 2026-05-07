Крок за кроком ми наближаємося до перемоги – Юлія Тимошенко прокоментувала рішення ВАКС, що дозволяє їй виїжджати за кордон

ВАКС скасував заборону на виїзд за кордон для політичної діяльності для Голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Нардепка прокоментувала це рішення. Вона наголосила, що ухвала суду ще один крок до перемоги.

"Попередні суди скасували запобіжні заходи, що забороняли мені спілкуватися з депутатами, потім повернули заощадження, які вони забрали. Крім того, вони дозволили мені виїжджати за межі Києва. Крок за кроком ця справа розсипається", – вважає Юлія Тимошенко.

За її словами, усе це свідчить про те, що судді дедалі більше усвідомлюють політичну вмотивованість справи: "Це не справа, а просто політичне переслідування керівника опозиційної партії".

Юлія Тимошенко вкотре наголосила, що НАБУ і САП, замість реальної боротьби з багатомільярдною корупцією в державі, виконують політичне замовлення.

"Наша команда – це бійці, здатні боротися, доводити правду та перемагати. Я налаштована тільки на повну перемогу. Я знаю, що чергова політична репресія закінчиться її повним черговим провалом", – резюмувала лідерка "Батьківщини".