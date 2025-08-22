"Когда-то угадает": Гордон насмешил новым прогнозом конца войны в Украине (видео)

Журналист поделился последним инсайдом от истеблишмента США

Украинский журналист Дмитрий Гордон неоднократно предсказывал дату завершения войны, ссылаясь на инсайды, якобы полученные им из самого Белого дома. Теперь он призвал не верить ни в чьи предсказания, поскольку его якобы обманули.

Об этом он заявил в комментарии журналисту Василию Голованову. По словам Гордона, накануне встречи президентов США и РФ такой же прогноз дал и Кит Кэллог.

"Когда я сказал накануне встречи Трампа и Путина, что я получил информацию из Белого дома о том, что в этот день война закончится, я это сказал, я подчеркнул. Я сейчас прошу всех, кто начнёт что-то передёргивать. Я это тогда сказал и скажу сейчас. Я подчеркнул, что после того, как я получил инсайд об окончании горячей фазы войны 30 декабря, а оно не сбылось, несмотря на то, что не один я об этом говорил, а ещё и Кит Кэллог, на минуточку, спецпредставитель Трампа, я больше с тех пор не верю ни в одно предсказание, ни в один прогноз, ни в один инсайт и призываю всех не верить никому, кто об этом говорит", – сказал Гордон.

Вместе с тем он заявил, что утром общался со своими источниками в США, которые якобы ему сказали, что война уже закончилась, а подтверждение этому будет в течение недели.

Сеть взорвалась комментариями на эту тему, преимущественно с матерной бранью. Интернет-пользователи удивлялись тому, что кто-то еще смотрит этого журналиста, и даже напомнили, как он когда-то рекламировал пирамидки.

Вместе с тем несколько человек сравнили его с президентом США Дональдом Трампом, который нередко обещает завершение войны в течение считанных дней.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что убийство журналиста Дмитрия Гордона планировалось двумя способами, один из которых с помощью ракетно-шахедной атаки. Вражеские агенты подробно планировали покушение, однако спецслужбам удалось его предотвратить.