Война закончится сегодня: известный украинский "пророк" снова объявил своё предсказание

Это не первое предсказание журналиста

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что, по информации его источников в Вашингтоне, война в Украине может завершиться 15 августа — в день запланированного саммита президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Анкоридже на Аляске.

Он рассказал, что пообщался с двумя инсайдерами, которые якобы заверили его в таком развитии событий.

"Минут 10 назад я разговаривал с двумя моими источниками в Вашингтоне. Оба они сказали, что завтра, 15 августа, война закончится", — сказал Гордон.

Он уточнил, что оба его источника являются "очень высокопоставленными людьми" в Вашингтоне.

"Верю ли я в это? Я на это надеюсь… Пока я вам говорю то, что мне сказали буквально несколько минут назад", — добавил Гордон.

Действительно ли война может закончиться сегодня

"Ставки высоки" – написал президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску. Сегодня, 15 августа, там состоится встреча лидеров Штатов и России. Впрочем, надеяться, что именно сегодня будет договорённость о прекращении войны не стоит.

Пост Дональда Трампа в TruthSocial

Об этом свидетельствуют слова самого Дональда Трампа. Он заявил, что во время встречи с Владимиром Путиным будет обсуждать вопросы территорий, но окончательное решение должна принять Украина.

Выступая перед журналистами на борту президентского самолёта, на котором он направлялся на Аляску, Трамп подчеркнул:

"Они (ред. – территориальные уступки) будут обсуждаться, но я должен дать Украине принять это решение. И думаю, они примут правильное решение. Но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь, чтобы усадить их за стол переговоров". Дональд Трамп

Комментируя продолжающиеся российские атаки, Трамп заявил, что Путин "считает, будто это даёт ему преимущество в переговорах, но на самом деле это вредит ему". Он также подчеркнул, что рассчитывает на определённый результат встречи и предупредил, что в случае отсутствия прогресса Россию могут ждать серьёзные экономические последствия.

Не в первый и не в последний раз? Когда Гордон ещё прогнозировал окончание войны

Дмитрий Гордон неоднократно делал прогнозы относительно завершения войны в Украине, каждый раз называя новые даты и условия.

2 мая 2022 года в интервью Василию Голованову он очертил три, по его мнению, обязательные составляющие украинской победы: возвращение всех оккупированных территорий, выплата Россией репараций за ущерб и моральный вред, а также официальное покаяние перед украинцами. Тогда журналист выражал надежду, что война закончится уже в этом году.

19 марта 2024 года Гордон снова заявил, что боевые действия завершатся в течение года. Он сослался на собственные источники и предположил, что на территорию Украины могут быть введены силы НАТО для быстрого использования новейшего западного вооружения.

22 октября 2024 года в разговоре с Натальей Влащенко журналист спрогнозировал, что к 5 ноября война начнёт стремительно сворачиваться, а горячая фаза завершится до конца года. Он заверил, что Украина выйдет из этих событий победительницей, поскольку "зло никогда не побеждает добро в итоге".

29 декабря 2024 года Гордон снова уточнил дату, заявив, что горячая фаза может закончиться уже 30 декабря. Он объяснил это отсутствием массированных российских обстрелов в предновогодний период и предположил, что это стало результатом просьбы со стороны Вашингтона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США и Россия рассматривают вариант прекращения войны в Украине по примеру израильской оккупации Западного берега реки Иордан. Такой подход предполагает формальное сохранение украинских границ, но фактический военный и экономический контроль Кремля над частью территорий.