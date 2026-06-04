Пластиковые подоконники портят весь вид: 3 бюджетных и стильных альтернативы, которые прослужат вечность

Один из вариантов самый легкий в уходе

В большинстве домов с пластиковыми окнами стоят обычные белые подоконники, которые обычно портят интерьер и придают ему бюджетность. Именно поэтому в Европе и не только давно выбирают стильные альтернативы.

"Телеграф" расскажет, чем можно заменить пластиковый подоконник и какой вариант лучше выбрать. Обратите внимание, что цена зависит от типа материала и дополнительной обработки.

Одной из самых популярных альтернатив является влагостойкий МДФ (плотная плита из древесного волокна, в состав которой добавляют парафин и смолы для защиты от набухания) или ДПС с покрытием под имитацию плиты. Основное отличие этого материала – не только устойчивость к внешней среде, но и красивый вид.

Подоконники из МДФ

Пластиковый подоконник

Есть немало вариантов, которые имитируют дерево или даже мрамор. Обычно такие подоконники ставят в комнатах с повышенной влажностью – кухня, коридор или ванная. Кроме того, многие производители предлагают создать собственный дизайн на заказ.

Второй альтернативой является классический деревянный подоконник. Оно не так устойчив, как плиты МДФ, но имеет свои преимущества. Дерево при качественной обработке и правильном использовании может служить местами дольше пластикового подоконника. Ведь его достаточно трудно сломать или повредить, особенно если выбирать дуб или сосну.

Кроме того, натуральные материалы добавляют уюта и тепла в дом. Устанавливать деревянные подоконники рекомендуют в не влажных и со стабильной температурой комнатах.

Подоконники из дерева

Третий вариант – искусственные камни, а именно акрил или кварцит. Это монолитная поверхность без швов. Обычно такие подоконники достаточно тяжелые, поэтому при монтаже нужно учитывать ширину стены. Однако именно этот вариант лучше подойдет, если с подоконника планируют делать рабочую поверхность и ставить тяжелую технику.

Подоконники из камня

Основное преимущество этого варианта – максимальная износостойкость и устойчивость к воде, горячему и даже царапинам. Натуральный камень легко очищать от любых пятен.

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