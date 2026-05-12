Premiata vs On Running: что выбрать в 2026 году

Выбор между Premiata и On Running в 2026 году сводится к образу жизни и личным приоритетам. Premiata ориентирована на тех, кто рассматривает кроссовки как часть модного образа, тогда как On Running делает акцент на комфорте, движении и современных спортивных технологиях. Если вы цените смелый итальянский дизайн, материалы премиум-класса и кроссовки, которые выделяются в изысканном гардеробе, то Premiata кажется более эксклюзивной и выразительной. Бренд известен многослойными фактурами, фирменными графическими подошвами и роскошной идентичностью, которая особенно хорошо сочетается со стилем smart casual и стритвиром. Редакторы модных изданий продолжают описывать Premiata как премиальный бренд кроссовок, построенный на индивидуальности и изысканном стиле. С другой стороны, On Running стал одним из самых популярных брендов кроссовок среди тех, кто стремится к ежедневному комфорту без ущерба для стиля. Этот швейцарский бренд ценят за амортизацию CloudTec, легкую конструкцию и изысканный современный дизайн, который подходит как к спортивной, так и к повседневной одежде. Отзывы 2026 года подчеркивают стабильность и отзывчивость кроссовок, особенно во время ходьбы, поездок на работу и долгих дней на ногах. В то же время некоторые пользователи все еще ставят под сомнение их долговечность по сравнению с более традиционными брендами для бега.

Premiata — лучший выбор, если для вас на первом месте стоят мода и эксклюзивность, тогда как On Running выигрывает по практичности, комфорту и универсальности в повседневной жизни.

Тенденции кроссовок 2026

В 2026 году в моде преобладают узкие кроссовки в ретро-стиле. После многих лет популярности объемных кроссовок тенденция смещается в сторону легких моделей, вдохновленных беговыми кроссовками 80-х и 90-х годов. Кроссовки с узким кроем, дышащей сеткой, замшевыми вставками и винтажным сочетанием цветов сейчас считаются более универсальными и элегантными для повседневных образов. Кроссовки, ориентированные на комфорт, продолжают набирать популярность. Потребители выбирают обувь, сочетающую стиль с настоящей функциональностью, в частности с усовершенствованной амортизацией, легкими подошвами и эргономичной конструкцией. Модели, вдохновленные технической беговой обувью, теперь носят не только для занятий спортом, но и для путешествий, поездок на работу и повседневного стиля, как, например, кроссовки On Running. Нейтральные и естественные цветовые палитры заменяют слишком яркие дизайны. Оттенки бежевого, серого, оливкового, кремового, песочного и вымытого коричневого доминируют в коллекциях кроссовок 2026 года, поскольку они легко сочетаются с минималистичным гардеробом и непринужденным кроем. Стиль в этих тонах особенно популярен в роскошном стритстайле. Гибридные дизайны кроссовок становятся одним из самых смелых модных заявлений года. Кроссовки-балетки, кроссовки-сапоги появляются как на подиумах, так и в уличном стиле. Эти экспериментальные силуэты сочетают спортивный комфорт с эстетикой высокой моды и отражают растущее влияние авангардного стиля. Ретро-спортивная культура остается огромным источником вдохновения для моды на кроссовки. Кроссовки, вдохновленные теннисом, беговые кроссовки Y2K и архивные баскетбольные модели возвращаются в 2026 году. Модные сообщества и аналитики трендов одинаково выделяют ностальгию, универсальность и комфорт как ключевые причины, по которым эти модели продолжают доминировать в коллекциях кроссовок.

Как актуально стилизовать кроссовки люксовых брендов

Кроссовки от люксовых брендов лучше всего смотрятся, когда становятся сбалансированной частью образа, а не единственным акцентом. Один из самых простых способов их сочетания — это лаконичная минималистичная одежда, такая как брюки прямого кроя, джинсы свободного кроя, рубашки оверсайз или однотонный трикотаж. Дизайнерские кроссовки от таких брендов, как Premiata или On Running, особенно хорошо сочетаются с нейтральными оттенками, что позволяет деталям обуви естественно выделяться. Для более изысканного образа сочетайте кроссовки с элегантными вещами, такими как шерстяные пальто или блейзеры с четкой формой, чтобы создать контраст между официальными и повседневными элементами. В повседневном стиле избегайте слишком насыщенных принтов или чрезмерного количества аксессуаров, поскольку роскошные кроссовки уже придают образу достаточно визуального характера.