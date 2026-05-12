Premiata vs On Running: що обрати у 2026 році

Вибір між Premiata та On Running у 2026 році зводиться до способу життя та особистих пріоритетів. Premiata орієнтована на тих, хто розглядає кросівки як частину модного образу, тоді як On Running робить акцент на комфорті, русі та сучасних спортивних технологіях. Якщо ви цінуєте сміливий італійський дизайн, матеріали преміумкласу та кросівки, що виділяються у вишуканому гардеробі, то Premiata здається більш ексклюзивною та виразною. Бренд відомий багатошаровими фактурами, фірмовими графічними підошвами та розкішною ідентичністю, яка особливо добре поєднується зі стилем smart casual та стрітвіром. Редактори модних видань продовжують описувати Premiata як преміальний бренд кросівок, побудований на індивідуальності та вишуканому стилі. З іншого боку, On Running став одним із найпопулярніших брендів кросівок серед тих, хто прагне щоденного комфорту без шкоди для стилю. Цей швейцарський бренд цінують за амортизацію CloudTec, легку конструкцію та вишуканий сучасний дизайн, який пасує як до спортивного, так і до повсякденного вбрання. Відгуки 2026 року підкреслюють стабільність та чутливість кросівок, особливо під час ходьби, поїздок на роботу та довгих днів на ногах. Водночас деякі користувачі все ще ставлять під сумнів їхню довговічність порівняно з більш традиційними брендами для бігу.

Загалом, Premiata — кращий вибір, якщо для вас на першому місці стоять мода та ексклюзивність, тоді як On Running виграє за практичністю, комфортом та універсальністю у повсякденному житті.

Тренди кросівок 2026

У 2026 році в моді переважають вузькі кросівки в ретро-стилі. Після багатьох років популярності об’ємних кросівок тенденція зміщується в бік легких моделей, натхнених біговими кросівками 80-х і 90-х років. Кросівки з вузьким кроєм, дихаючою сіткою, замшевими вставками та вінтажним поєднанням кольорів зараз вважаються більш універсальними та елегантними для повсякденних образів. Кросівки, орієнтовані на комфорт, продовжують набирати популярність. Споживачі обирають взуття, що поєднує стиль зі справжньою функціональністю, зокрема вдосконаленою амортизацією, легкими підошвами та ергономічною конструкцією. Моделі, натхненні технічним біговим взуттям, тепер носять не лише для занять спортом, а й для подорожей, поїздок на роботу та щоденного стилю, як от кросівки On Running. Нейтральні та природні кольорові палітри замінюють надто яскраві дизайни. Відтінки бежевого, сірого, оливкового, кремового, пісочного та вимитого коричневого домінують у колекціях кросівок 2026 року, оскільки вони легко поєднуються з мінімалістичним гардеробом та невимушеним кроєм. Стиль у тонах особливо популярний у розкішному стрітстайлі. Гібридні дизайни кросівок стають однією із найсміливіших модних заяв року. Кросівки-балетки, кросівки-чоботи з’являються як на подіумах, так і в вуличному стилі. Ці експериментальні силуети поєднують спортивний комфорт з естетикою високої моди та відображають зростаючий вплив авангардного стилю. Ретроспортивна культура залишається величезним джерелом натхнення для моди на кросівки. Кросівки, натхненні тенісом, бігові кросівки Y2K та архівні баскетбольні моделі повертаються у 2026 році. Модні спільноти та аналітики трендів однаково виділяють ностальгію, універсальність та комфорт як ключові причини, через які ці моделі продовжують домінувати у колекціях кросівок.

Як актуально стилізувати кросівки люксових брендів

Кросівки від люксових брендів найкраще виглядають, коли стають збалансованою частиною образу, а не єдиним акцентом. Один із найпростіших способів їх поєднання — це лаконічний мінімалістичний одяг, як-от брюки прямого крою, джинси вільного крою, сорочки оверсайз або однотонний трикотаж. Дизайнерські кросівки від таких брендів, як Premiata, або On Running, особливо добре поєднуються з нейтральними відтінками, що дозволяє деталям взуття природно виділятися. Для більш вишуканого образу поєднуйте кросівки з елегантними речами, такими як вовняні пальта або блейзери з чіткою формою, щоб створити контраст між офіційними та повсякденними елементами. У повсякденному стилі уникайте надто насичених принтів або надмірної кількості аксесуарів, оскільки розкішні кросівки вже додають образу достатньо візуального характеру.