Неожиданная встреча: дикий зверь промчался мимо домов на Киевщине (видео)

В пригороде Киева местные жители стали свидетелями необычного события — на дороге неожиданно появился лось. Животное поспешно передвигалось по деревне, вызывая удивление и любопытство у водителей и прохожих.

Такое видео опубликовали в местном Telegram-канале. Инцидент произошел в Святопетровском, небольшом селе Бучанского района Киевской области.

Исторически эта местность известна как хутор Куликовка, впоследствии названный Петровским, и только в 2012 году получила современное название Святопетровское. Сегодня село объединяет современную инфраструктуру пригорода Киева с природной зеленой зоной, что, вероятно, и стало причиной появления лося.

Парнокопытный несся куда-то своим путем под частными домами.

Специалисты отмечают, что появление в населенных пунктах — редкость, но не исключение.

Что известно об этом животном

Лось (Alces) – крупнейший представитель семьи оленевых. Есть 2 вида: европейский и американский, причем первый живет и в Украине. Из-за резкого уменьшения численности 2017 года животное внесли в Красную книгу Украины, где охота на него запрещена.

Лось

Самцы достигают 3 метров в длину, весят до 600 кг и имеют массивные лопатовидные рога, которые ежегодно сбрасывают. Лоси живут в лесах Северного полушария, питаются ветками, травами, водными растениями и грибами. В сутки могут съедать десятки килограммов корма.

Они быстро бегают, хорошо плавают и защищаются ударами передних ног. Лось редко представляет угрозу человеку, однако часто становится причиной аварий на дорогах. В мире насчитывается около 1,5 миллиона особей, но в Украине их популяция — под угрозой исчезновения.

Когда еще видели лосей в Украине за 2025 год

В июле в Киеве недалеко от станции метро "Почайна" заметили лося. Впрочем, как оказалось со временем, до прибытия спасателей животное погибло.

Месяцем ранее также в столице зафиксировали на видео молодого лося, который на рассвете выбежал на проезжую часть.

Напомним: "Телеграф" сообщал, что, несмотря на присутствие лося в Красной книге, не означает сохранения вида. Хотя охота официально запрещена, количество животных продолжает уменьшаться.