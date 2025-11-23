Все вокруг замерли: по центру Харькова промчался опасный хищник (видео)

Этих пушистых зверьков все чаще замечают в людных местах

В Харькове внимание местных жителей приковала лиса, которая пронеслась по центру города. Люди с интересом остановились посмотреть на животное.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из харьковских пабликов. На кадрах видно, что пушистый зверек пробежал по проезжей части.

Почему лисы выходят в город

Отметим, ранее ведущий научный сотрудник Института зоологии НАНу, кандидат биологических наук Виталий Смагол рассказывал "Телеграфу", что большую роль в популяции диких животных играет охота, а с начала полномасштабного вторжения она запрещена в Украине. Даже открытие сезона охоты на хищников в прошлом году на один месяц не дало желаемых результатов.

"В принципе, не только лисы, вообще дикие животные абсолютно теряют всякий страх перед человеком. Поэтому и выходят в пригород, уже не говорим ничего о маленьких населенных пунктах. И это касается не только лис", — говорит эксперт.

Добавим, что есть и другие причины, по которым лисы могут выходить в город:

Сокращение популяции мышей, например, в очень морозные зимы вынуждает лису отправляться в город. Лису привлекает большое количество птиц в Харькове. Больной или раненый голубь может стать легкой добычей для лисы. В городе есть мусорные свалки, где можно найти и остатки пищи. В городе лисы находят безопасные места для отдыха, укрытия и даже выведения потомства, например, в лесопарках, на закрытых территориях больниц или детских садов.

Лиса. Фото: Википедия

Опасны ли лисы для человека

Есть несколько причин, по которым лисы могут быть опасны:

Бешенство: Лисы являются одними из основных переносчиков бешенства. Заражение происходит через укус или попадание слюны на поврежденную кожу или слизистую. Это смертельно опасное заболевание, поражающее нервную систему.

Другие болезни. Лисы могут переносить другие инфекции, такие как лептоспироз, бруцеллез и чесотка.

Физический вред. Хотя это и редкость, но лисы могут напасть, если почувствуют угрозу или будут спровоцированы.

