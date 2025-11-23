Все вокруг замерли: по центру Харькова промчался опасный хищник (видео)
Этих пушистых зверьков все чаще замечают в людных местах
В Харькове внимание местных жителей приковала лиса, которая пронеслась по центру города. Люди с интересом остановились посмотреть на животное.
Соответствующее видео было опубликовано в одном из харьковских пабликов. На кадрах видно, что пушистый зверек пробежал по проезжей части.
Почему лисы выходят в город
Отметим, ранее ведущий научный сотрудник Института зоологии НАНу, кандидат биологических наук Виталий Смагол рассказывал "Телеграфу", что большую роль в популяции диких животных играет охота, а с начала полномасштабного вторжения она запрещена в Украине. Даже открытие сезона охоты на хищников в прошлом году на один месяц не дало желаемых результатов.
"В принципе, не только лисы, вообще дикие животные абсолютно теряют всякий страх перед человеком. Поэтому и выходят в пригород, уже не говорим ничего о маленьких населенных пунктах. И это касается не только лис", — говорит эксперт.
Добавим, что есть и другие причины, по которым лисы могут выходить в город:
- Сокращение популяции мышей, например, в очень морозные зимы вынуждает лису отправляться в город.
- Лису привлекает большое количество птиц в Харькове. Больной или раненый голубь может стать легкой добычей для лисы.
- В городе есть мусорные свалки, где можно найти и остатки пищи.
- В городе лисы находят безопасные места для отдыха, укрытия и даже выведения потомства, например, в лесопарках, на закрытых территориях больниц или детских садов.
Опасны ли лисы для человека
Есть несколько причин, по которым лисы могут быть опасны:
- Бешенство: Лисы являются одними из основных переносчиков бешенства. Заражение происходит через укус или попадание слюны на поврежденную кожу или слизистую. Это смертельно опасное заболевание, поражающее нервную систему.
- Другие болезни. Лисы могут переносить другие инфекции, такие как лептоспироз, бруцеллез и чесотка.
- Физический вред. Хотя это и редкость, но лисы могут напасть, если почувствуют угрозу или будут спровоцированы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что животное носилось по Киеву и стало звездой сети.