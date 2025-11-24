Солнечные панели в Украине устанавливают в необычном формате: как это выглядит и почему очень удобно

Навесные солнечные электростанции могут превратить площадь крыши в основной генератор электроэнергии

Бизнес в Украине все чаще устанавливает солнечные панели нестандартным способом – в формате навесов над парковками и открытыми площадками. Компании все больше рассматривают солнечные навесы (Solar Carports) как способ увеличить генерацию без занятия дополнительных земельных участков.

Что нужно знать:

Solar Carports не требуют сложных разрешений на строительство, что ускоряет установку

Такая солнечная станция подходит для парковок магазинов, офисов, складов, логистических хабов и других коммерческих объектов

Компании рассматривают такие решения как стратегический шаг к повышению энергонезависимости

Об этом "Телеграфу" рассказала основательница и генеральный директор Unisolar Татьяна Однорог. Unisolar – компания, специализирующаяся на источниках возобновляемой энергии.

Почему навесы приобретают все большую популярность? Потому что их установка не требует разрешений на строительство по сложности сооружения, а также дают бизнесу двойной эффект: энергия + затенение/защита автомобилей от ультрафиолета пояснила специалист.

Solar Carports

Однорог добавила, что один киловатт установленных солнечных модулей может обеспечить 1000–1200 кВтч в год и сэкономить бизнесу около 8 тыс. грн ежегодно. Многие компании рассматривают установление СЭС (солнечные электростанции) как изменение подхода к энергопотреблению.

Solar Carports. Фото: ablecanopies

Справка: Solar Carports — это солнечная станция, которая составляет навес для автомобилей, на парковочных площадках или на крыше гаража частного дома под наиболее оптимальным углом. Их назначение – защита автомобиля от солнца и других факторов погоды, а также получение энергии для зарядки электрокара. Для этого нужно установить зарядное оборудование (e-mobility) и подключить его к системе солнечной станции. Станция, работающая от solar carports, помогает предприятиям и частным домам экономить электроэнергию и добавлять энергонезависимость. Таким образом, навесные солнечные электростанции могут не только питать дом, но и превратить площадь крыши в основной генератор электроэнергии именно для электрокаров.

Solar Carports

