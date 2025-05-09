После угроз "Орешником" посольство США в Украине сделало важное заявление

Обращение адресовали украинцам и гражданам США в Украине

Жителей Украины предупреждают о возможной масштабной воздушной атаке России, после угроз ударить "Орешником". Точной даты не называют, однако отмечается, что это может произойти в ближайшие дни.

Посольство США в Киеве опубликовало соответсвующее сообщение на сайте. Однако за несколько часов до этого росСМИ активно распространяли информацию о якобы возможном ударе ракетой "Орешник" по Украине.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Заметим, что в 2024 году посольство США в Киеве несколько раз предупреждало граждан о вероятной атаке России. В большинстве своем эти оповещения появлялись накануне праздников или после громких заявлений Кремля. К тому же были и курьезы, когда на сайте публиковали одинаковые сообщения в разные дни, что вызывало сомнения у пользователей.

Предупреждение посольства и обстрелы Украины

Заметим, что не все предупреждения американского посольства в Киеве сопровождались атаками через несколько дней, но есть тенденция. Об этом пишет канал "Украина Online".

Российские атаки и предупреждения:

23 августа 2022 года — предупреждение, 24 августа 2022 года — удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Погибли не менее 25 человек.

23 августа 2023 — предупреждение. 24 августа 2023 года — массированный обстрел. Погибли по меньшей мере 11 человек.

24 августа 2024 — предупреждение. 26 августа 2024 года — одна из самых масштабных атак на Украину за весь период.

19 ноября 2024 — предупреждение. 21 ноября 2024 года — массированный удар, в частности по Днепру ("Орешник") и Киеву.

8 декабря 2024 — предупреждение. 13 декабря 2024 года — РФ нанесла массированный ракетный и дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины, выпущено около 93 ракет и 200 дронов.

Напомним, что глава России Владимир Путин объявлял "3-дневное перемирие" с 8 по 11 мая. Однако на фронте военные так и не увидели "режима тишины" в действии. К тому же президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что нужно вводить настоящее перемирие на 30 дней, а не "выходные в войне" для парада в Москве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе РоманСвитан разнес путинский "Орешник" и назвал самую опасную для Киева ракету