"Привкус Туапсе": в России выпал нефтяной дождь после удара по важной нефтебазе (видео)

Россияне публикуют кадры аномальных осадков

В воскресенье, 14 июня, жители Ярославской области по полной испытали последствия атаки украинских БПЛА по нефтебазе "Темп" в городе Рыбинск. В сети показали черный дождь, похожий на весенние аномальные осадки в Туапсе.

Сеть переполнена кадрами с огромными столбами черного дыма. Также на видео показали момент прилета одного из дронов на объект.

Местные жители публикуют ролики и фото "нефтяного" дождя, который пролился на регион после начала пожара. Автор одного из видео отмечает, что его кот стал грязным после осадков.

В ведрах и ваннах можно увидеть не просто черную воду. Эта жидкость выглядит довольно густой и напоминает горючее, продажу которого ограничили во многих российских регионах. А местный водоем покрылся масляной пленкой.

Нефтяной дождь в Ярославской области

Служба безопасности Украины уже подтвердила удар Центра спецопераций "Альфа" по нефтебазе росрезерва "Темп". В публикации отмечается, что объект находится более чем в 700 км от Украины.

"Нефтебаза "Темп" входит в систему государственного материального резерва РФ и используется для хранения бензина, дизельного горючего и других горюче-смазочных материалов. Отсюда Россия поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд армии", – сообщают в пресс-службе.

После попадания беспилотников СБУ на нефтебазе начался масштабный пожар. Наблюдаются не менее трех крупных очагов возгорания в резервуарном парке с 60 емкостями для хранения.

Напомним, ранее в России прогремели "праздничные" взрывы. Был прилет на "Нижнекамскнефтехим" компании СИБУР. Также взрывы слышали в оккупированном Крыму и городе Тольятти.