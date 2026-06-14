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Перекусить, намазать и выпить чаю: в "АТБ" до 50% подешевели товары в отделе бакалеи

Автор
Марина Ищенко
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Популярные товары вдвое дешевле
Популярные товары вдвое дешевле. Фото Коллаж "Телеграф"

Акции будут продолжаться ограниченное время

Украинская сеть супермаркетов "АТБ" объявила о масштабном понижении цен на товары повседневного спроса. В этот раз под волну значительных скидок попал ассортимент бакалейного отдела.

Скидки на отдельные позиции составляют более 50%. Детальнее расскажет "Телеграф".

Больше о скидках в материале: "Цены в "АТБ" упали до половины стоимости: продающие со скидкой более 30% на этой неделе" .

Крупы – лидеры по уровню скидок

  • Булгур "Trapeza" (500 г) – настоящий рекордсмен этой распродажи. Скидка составляет -51%. Старая цена: 40,60 грн. Новая цена: 19,53 грн.
  • Рис "АТТУАЛЬ" круглозернистый (1 кг) — подешевел почти вдвое, скидка составляет -44%. Старая цена: 80,80 грн. Новая цена: 44,55 грн.

Соусы и заправки — минус 40% на все.

Популярная торговая марка "Олис" презентовала скидку -40% сразу на три вида майонеза в удобной фасовке по 500 г:

  • Майонез "Олис" "Салатный" 30% (500 г) — старая цена: 67,60 грн. Новая цена: 40,50 грн.
  • Майонез "Олис" "Великолепный" 50% (500 г) — старая цена: 80,90 грн. Новая цена: 48,50 грн.
  • Майонез "Олис" "Файний" 72% (500 г) — старая цена: 105,70 грн. Новая цена: 63,40 грн.

Также существенно снизились цены на томатные соусы:

  • Кетчупы "Своя Линия" и "Олис" получили скидку -40%. Акционная стоимость за упаковку составляет от 14,90 до 21,00 грн.

Приправы и быстрое приготовление

  • Приправа "Приправка к курице" (25 г) — стала дешевле -39%. Старая цена: 35,40 грн. Новая цена: 21,51 грн.
  • Вермишель "Мивина" (в ассортименте, разные вкусы) — общее снижение цены достигает -36%. Акционная стоимость варьируется от 11,80 до 36,90 грн в зависимости от формата упаковки и вкуса.

Сладкое к чаю

  • Джеммы "Своя Линия" (210 г) — сладкие вкусы "вишня-черешня" и "ананас-манго" можно приобрести со скидкой -37%. Старая цена: 106,90 грн. Новая цена: 67,05 грн.

Обратите внимание: акция действует в магазинах АТБ при наличии товарных запасов. Количество акционного товара может быть ограничено. предложение действует до 17 июня.

Ранее "Телеграф" писал, как в "АТБ" проходит минута молчания.

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#Товар #Скидки #АТБ