Когда-то сюда ехали тысячи украинцев: что сейчас происходит в Кирилловке (видеосравнение)

Даже в теплые майские выходные на пляжах – мало людей. Сравнили с 2020 годом

Курортный поселок Кирилловка на Азовском море знаком многим украинцам. С 2022 года он находится в оккупации. В этом году сезон на море также начался лишь условно – в поселок не приезжают толпами туристы, как было раньше.

Сезон в Кирилловке традиционно длился с мая по сентябрь. Теплое, неглубокое море привлекало отдыхающих с детьми, а возможность выбрать варианты от полудикого отдыха до комфортабельного отеля только играло на руку поселку. По состоянию на май 2026 года – на пляжах только единицы. И это несмотря на приятные +25 градусов.

На видео от 8, 17 и 24 мая видно — немало уцелевших локаций до сих пор не открыты, на пляжах не установлены заграждения, а там, где их вроде бы подготовили — людей нет, несмотря на выходной день съемки.

Одно из видео показывает, что центральный пляж Кирилловки оккупанты все же пытались подготовить. Но утром воскресенья – на нем малочисленные отдыхающие. Пляж возле Центрального рынка — в заброшенном состоянии.

Российские пропагандисты пытаются заверить, что пустые и неподготовленные к приему туристов пляжи в мае норма для Кирилловки. Следующее видео снято в воскресенье 24 мая. Несмотря на солнце, людей все еще единицы.

Однако разоблачить пропаганду очень легко – в сети сохранились видео предыдущих лет. Несмотря не очень хорошее качество, все же видно — даже в коронавирусные ограничения 2020 года (карантин был введен в марте), по состоянию на 1 мая в Кирилловке на море было гораздо больше людей.

