Колись сюди їхали тисячі українців: що зараз відбувається у Кирилівці (відеопорівняння)

Навіть у теплі травневі вихідні на пляжах — лише поодинокі люди. Порівняли із 2020 роком

Курортне селище Кирилівка на Азовському морі знайоме багатьом українцям. З 2022 року воно в окупації. Цьогоріч сезон на морі також почався лише умовно — в селище не приїжджають натовпами туристи, як було раніше.

Сезон у Кирилівці традиційно тривав з травня по вересень. Тепле, неглибоке море приваблювало відпочивальників з дітьми, а можливість обрати варіанти від напівдикого відпочинку до комфортабельного готелю тільки грало на руку селищу. Станом на травень 2026 року — на пляжах лише поодинокі люди. І це попри приємні +25 градусів.

На відео від 8, 17 та 24 травня видно — чимало вцілілих локацій досі не відкриті, на пляжах не встановлені загородження, а там, де їх начебто підготували — людей немає, попри вихідний день фільмування.

Одне з відео показує, що центральний пляж Кирилівки окупанти все ж таки намагались підготувати. Та зранку неділі — на ньому малочисельні відпочивальники. Пляж же біля Центрального ринку — в занедбаному стані.

Російські пропагандисти намагаються запевнити, що порожні та непідготовлені до прийому туристів пляжі в травні — норма для Кирилівки. Наступне відео зняте у неділю 24 травня. Попри сонце — людей все ще одиниці.

Однак викрити пропаганду дуже легко — в мережі збереглись відео попередніх років. Попри не дуже гарну якість, все ж таки видно — навіть в коронавірусні обмеження 2020 року (карантин був введений в березні), станом на 1 травня в Кирилівці на морі було набагато більше людей.

