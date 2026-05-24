Усик - Верховен: видео спорного нокаута

Рефери поединка мог допустить ошибку

В субботу, 23 мая, в Египте состоялся большой вечер профи-бокса "Слава в Гизе". В главном бою шоу украинский боксер Александр Усик (25-0, 16 КО) нокаутировал нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-1, 0 КО).

Что нужно знать

Усик и Верховен провели бой по правилам бокса

На кону поединка стоял титул WBC

Александр нокаутировал Верховена в 11-м раунде

Александр победил досрочно, правда, остановка поединка вызывает большие вопросы. Об этом сообщает "Телеграф".

В 11-м раунде украинец, проигрывая в бою по очкам, отправил соперника в нокдаун. Рико поднялся, однако Александр тут же начал добивать соперника, и спустя несколько секунд рефери в ринге остановил бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом. Все бы ничего, но это произошло после гонга.

Нидерландец имел шансы получить минуту отдыха и выйти на 12-й раунд, однако этого не произошло. После боя Верховен отметил данный момент, но не стал оспаривать итоги поединка.

Усик защитил свои основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Ранний андеркард шоу "Слава в Гизе" порадовал обилием нокаутом. С досрочной победы стартовал сын великого египетского боксера, который дважды побеждал Усика. Кроме того, "Малыш" из Саудовской Аравии уже в первом раунде уложил оппонента на канвас, а "Беспощадный" американец оправдал свое прозвище, брутально нокаутировав соперника. Главным разочарованием стало поражение украинца Даниэля Лапина, который трижды оказывался в нокдауне после ударов "Пантеры".

В основном карде определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.