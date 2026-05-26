"Двушка" на Закарпатье за копейки. Квартиру с "сюрпризом" возле термальных курортов продают за бесценок

Продавец указал на необходимость ремонта, но это очень мягко сказано

На Закарпатье, которое является одним из самых дорогих регионов для покупки однокомнатного жилья, "двушку" с "особенностью" можно купить буквально за копейки. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Украине продолжают расти в цене.

По данным OLX Недвижимость, с начала года в Закарпатской области однокомнатные квартиры на "вторичке" подорожали на 7%, средняя стоимость — 71,3 тысячи долларов. Однако на этом же сайте размещено объявление о продаже двухкомнатной квартиры возле центра города Берегово по цене 17 999 долларов.

Почему двухкомнатную квартиру в Берегово продают так дешево

Сначала трудно поверить, что "двушку" в Берегово можно купить по цене ниже 20 тысяч долларов. Это не только далеко от фронта (всего в 5 км от венгерской границы), но и в городе, который славится своими лечебными термальными бассейнами и богатой европейской архитектурой.

Жемчужиной Берегова, ради которой туда едут люди, являются термальные курорты. Местные воды богаты кремнием, натрием, азотом и хлоридом, а их температура всегда держится на уровне комфортных +36…+38 градусов.

Но если посмотреть на фото квартиры и почитать описание – низкая цена становится понятной. На самом деле "жилье" трудно назвать "квартирой", оно выглядит как заброшенный и аварийный сарай, по крайней мере снаружи.

Во дворе — хлам и мусор. Фото: OLX

Очень унылый пейзаж. Фото: OLX

Двор выглядит нежилым. Фото: OLX

На окнах – рваная пленка. Фото: OLX

Продавец указывает, что продается одна из квартир одноэтажного дома на две квартиры, с которыми у будущих владельцев будет общий земельный участок. Рядом — термальный бассейн и центр Берегова. Продавец отмечает, что это "интересное предложение для объекта посуточного размещения и рекреации людей".

Так выглядит коридор. Фото: OLX

Площадь — 51,3 квадратных метра, состояние якобы пригодно для проживания. Отопление – кафельные печи, вода из скважины, канализация – септик. Однако главная "прелесть" — в квартире отсутствует туалет, его заменяет перекошенная будка на улице. Есть электроснабжение, но газа нет.

Туалет. Фото: OLX

Ванная. Фото: OLX

По данным продавца, подъезд к дому асфальтирован, а улица полностью застроена и заселена. Другая квартира, находящаяся во дворе — нежилая, нуждается в капитальном ремонте и тоже продается.

Кухня. Фото: OLX

"Квартира небольшая, бюджетная, находится в пригодном для проживания состоянии, однако ремонт старый, поэтому проведение ремонта и оборудования дополнительными коммуникациями желательно. Квартира теплая, без сырости ", — написал продавец.

Одна из комнат. Фото: OLX

Изнутри квартира выглядит грустно, но действительно жилой. Но если взглянуть на дом снаружи, кажется, что это просто заброшенный сарай – неухоженная территория, мусор, окна затянуты пленкой.

Где самые дорогие однокомнатные квартиры в Украине

Рядом с Закарпатьем лидерами цен на "однушки" являются Львовская и Черновицкая области — регионы, удаленные от зоны боевых действий. Наибольший рост цен с начала 2026 года был зафиксирован в Тернопольской области, где жилье подорожало сразу на 10%.

Также заметный рост зафиксировали:

в Закарпатской области — на 7%, до 71,3 тысячи долларов;

в Харьковской области — на 6%, до 25,1 тысячи долларов;

в Сумской области — на 6%, до 20,8 тысячи долларов;

в Винницкой области — на 5%, до 52,1 тысячи долларов;

в Хмельницкой области — на 5%, до 40,1 тысячи долларов.

В каких регионах быстрее всего дорожают квартиры. Инфографика: OLX Недвижимость

Удорожание жилья в прифронтовых областях объясняется наплывом переселенцев из приграничья. При этом в нескольких регионах однокомнатные квартиры с начала года даже подешевели:

в Черкасской области — на 1%, до 41,9 тысячи долларов;

в Черниговской области — на 2%, до 32,1 тысячи долларов;

в Херсонской области — на 2%, до 14,5 тысячи долларов;

в Ровенской области — на 4%, до 55 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что состояние самой дешевой квартиры в Одессе напугало украинцев. Что предлагают за 3 тысячи гривен в месяц.