"Двушка" на Закарпатті за копійки. Квартиру з "сюрпризом" біля термальних курортів продають за безцінь

Продавець вказав необхідність ремонту, але це дуже м'яко сказано

На Закарпатті, яке є одним з найдорожчих регіонів для купівлі однокімнатного житла, "двушку" з "особливістю" можна купити буквально за копійки. Однокімнатні квартири на вторинному ринку в Україні продовжують зростати в ціні.

За даними OLX Нерухомість, з початку року у Закарпатській області однокімнатні квартири на "вторинці" подорожчали на 7%, середня вартість — 71,3 тисячі доларів. Проте на цьому ж сайті розміщене оголошення про продаж двокімнатної квартири біля центру міста Берегове за ціною 17 999 доларів.

Чому двокімнатну квартиру у Береговому продають так дешево

Спочатку важко повірити, що "двушку" у Береговому можна купити за ціною, нижчою 20 тисяч доларів. Це не лише далеко від фронту (всього за 5 км від угорського кордону), але й у місті, що славиться своїми лікувальними термальними басейнами та багатою європейською архітектурою.

Перлиною Берегова, заради якої туди їдуть люди, є термальні курорти. Місцеві води багаті на кремній, натрій, азот і хлорид, а їхня температура завжди тримається на рівні комфортних +36…+38 градусів.

Але якщо подивитися на фото квартири та почитати опис — низька ціна стає зрозумілою. Насправді "житло" важко назвати "квартирою", воно виглядає як занедбаний та аварійний сарай, принаймні зовні.

На подвір'ї - мотлох та сміття. Фото: OLX

Дуже сумний краєвид. Фото: OLX

Двір виглядає нежилим. Фото: OLX

На вікнах - рвана плівка. Фото: OLX

Продавець вказує, що це одна з квартир одноповерховому будинку на дві квартири, з якими у майбутніх власників буде спільна земельна ділянка. Поруч — термальний басейн та центру Берегова. Продавець наголошує, що це "цікава пропозиція для розташування об'єкта подобового розміщення та рекреації людей".

Так виглядає коридор. Фото: OLX

Площа — 51,3 квадратних метри, стан нібито придатний для проживання. Опалення — кахельні печі, вода зі свердловини, каналізація — септик. Однак головна "принада" — у квартирі відсутній туалет, його заміняє перекошена буда на вулиці. Є електропостачання, але газу немає.

Туалет. Фото: OLX

Ванна кімната. Фото: OLX

За даними продавця, під'їзд до будинку асфальтований, а вулиця повністю забудована та заселена. Інша квартира, що знаходиться у дворі нежила, потребує капітального ремонту та теж продається.

Кухня. Фото: OLX

"Квартира невелика, бюджетна, перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий, тому проведення ремонту та обладнання додатковими комунікаціями є бажаним. Квартира тепла, без сирості", — написав продавець.

Одна з кімнат. Фото: OLX

Зсередини квартира виглядає сумно, але дійсно жилою. Але якщо поглянути на будинок зовні, здається, що це просто закинутий сарай — занедбана територія, сміття, вікна затягнути подраною плівкою.

Де найдорожчі однокімнатні квартири в Україні

Поруч із Закарпаттям лідерами з цін на "однушки" є Львівська та Чернівецька області, регіони, віддалені від зони бойових дій. Найбільше зростання цін від початку 2026 року зафіксували у Тернопільській області, де житло подорожчало одразу на 10%.

Також помітне зростання зафіксували:

у Закарпатській області — на 7%, до 71,3 тисячі доларів;

у Харківській області — на 6%, до 25,1 тисячі доларів;

у Сумській області — на 6%, до 20,8 тисячі доларів;

у Вінницькій області — на 5%, до 52,1 тисячі доларів;

у Хмельницькій області — на 5%, до 40,1 тисячі доларів.

У яких регіонах найшвидше дорожчають квартири. Інфографіка: OLX Нерухомість

Подорожчання житла у прифронтових областях пояснюється напливом переселенців з прикордоння. При цьому у кількох регіонах однокімнатні квартири з початку року навіть подешевшали:

у Черкаській області — на 1%, до 41,9 тисячі доларів;

у Чернігівській області — на 2%, до 32,1 тисячі доларів;

у Херсонській області — на 2%, до 14,5 тисячі доларів;

у Рівненській області — на 4%, до 55 тисяч доларів.

