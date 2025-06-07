Поздравления с праздником Троицы на украинском языке: яркие картинки и открытки

Поздравьте близких с праздником Троицы 8 июня

В 2025 году большой религиозный праздник Троицы отмечается 8 июня — на 50-й день после Пасхи. В этот день верующие ходят в храмы на торжественные богослужения, освящают букеты цветов и зелени, а также украшают свои дома растениями и цветами.

В праздник Троицы украинцы по традиции ходят в гости к родственникам, собираются за праздничными столами и поздравляют друг друга. Если нет возможности поздравить близких лично, можно отправить поздравительную открытку и слова пожеланий в соцсетях.

"Телеграф" подготовил теплые поздравления и открытки на украинском языке, чтобы вы могли отправить родственникам, коллегам, друзьям и знакомым в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления с Троицей на украинском языке

Вітаємо зі святом Трійці! Нехай Святий Дух наповнить ваші серця любов’ю та миром. Бажаємо духовної радості й оновлення в цей світлий день!

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Зі світлим святом Трійці! Нехай благодать Святого Духа зміцнить вашу віру та надихає на добрі справи. Бажаємо вам миру та злагоди!

Вітаємо зі святом Трійці! Нехай зелень цього дня символізує оновлення душі, а Святий Дух дарує мудрість і любов. Радості та благословення вам!

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З Трійцею вас, дорогі! Нехай Святий Дух осяває ваш шлях і приносить гармонію в серця. Бажаємо світлого свята та духовної сили!

У день Трійці вітаємо зі святом! Нехай Святий Дух наповнить ваші домівки миром і радістю. Бажаємо міцної віри та любові!

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Зі святом Трійці! Нехай благодать Святого Духа супроводжує вас у всіх починаннях. Бажаємо духовного оновлення та щастя!

Вітаємо зі світлим святом Трійці! Нехай Святий Дух дарує вам мудрість, любов і єдність. Бажаємо радості та Божого благословення!

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З Трійцею! Нехай Святий Дух зміцнить ваші серця та принесе мир у ваші домівки. Бажаємо світлого свята!

У день Трійці вітаємо зі святом! Нехай Святий Дух наповнить ваше життя благодаттю та радістю. Бажаємо духовної сили та гармонії!

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Зі святом Трійці! Нехай Святий Дух оновить ваші душі та принесе мир і любов. Бажаємо благословення і радості!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы и зелень нужно приносить в дом и освящать в храме на Троицу.