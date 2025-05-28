Симки по паспорту как в России? В Раде хотят усилить контроль за мобильной связью по уважительным причинам

Парламент готовит изменения через использование украинской мобильной сети врагом

Верховная Рада Украины может усилить контроль за SIM-картами из-за их использования в российских беспилотниках. Депутаты хотят усилить ответственность мобильных операторов и планируют совещание по этому вопросу.

Парламентарии готовы изменить законы без участия компаний, если те будут игнорировать встречу. Об этом сообщил глава подкомитета по кибербезопасности Александр Федиенко.

Депутат напомнил о первом совещании по этому вопросу, которое состоялось еще 10 июля прошлого года. Тогда обсуждали способы локализации и блокировки SIM-карт, которыми пользуются вражеские беспилотники.

Федиенко считает, что нужно ввести больше ответственности для владельцев инфраструктуры – мобильной или фиксированной. По его словам, через приложения типа Telegram можно передавать команды автопилота дрона, получать телеметрию полета, запускать или выключать двигатель, изменять маршрут через программные интерфейсы.

Волонтер Сергей Стерненко ранее обращал внимание на использование российскими "Шахедами" украинской мобильной инфраструктуры. По его словам, россияне активно противодействуют украинским БПЛА, выключая передачу данных в сетях мобильной связи на своей территории. В то же время, Украина продолжает продавать SIM-карты без паспортов, что позволяет врагу использовать нашу инфраструктуру для атак.

Ранее мы писали, что авиационный эксперт Константин Криволап опроверг возможность управления "Шахедами" через мессенджеры. По его словам, эти дроны устроены достаточно примитивно и имеют только GPS-приемник и рули для поворота. Беспилотники летят только по заранее запрограммированному маршруту от точки к точке.

Эксперт объясняет, что для дистанционного управления требуются камеры и отдельный канал связи для передачи команд. "Шахеды" не имеют видеооборудования, а организовать управление через мобильную связь технически невозможно из-за особенностей протоколов передачи данных.

Напомним, ранее Телеграф писал, что внутри сбитого "Shahed" нашли SIM-карту украинского мобильного оператора. По всей видимости, беспилотники могут обновлять координаты через украинские мобильные сети.