Должны воевать, но ... В Министерстве единства объяснили относительно возвращения украинцев из-за границы

И предложили особые условия для брони

Украина не планирует принудительно возвращать своих граждан из-за границы. Это решение принимает каждый украинец лично без давления государства.

Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышев.

"Решение о возвращении будет принимать лично украинец или украинка, которые находятся сегодня в Европе, в стране пребывания, которая предоставила убежище соответствующее. И это будет исключительно решение украинского гражданина или гражданки. Ни в коем случае никаких принуждений или действий, связанных с этим, не планируюсь и не будет. Я это гарантирую», — подчеркнул Чернышев.

По его словам, Украина готова даже бронировать тех, кто вернется из-за границы и будет работать в сфере критической инфраструктуры. Прогноз оттока граждан из нашего государства по объективным причинам, из-за войны, "катастрофический", и украинская власть признает это как проблему.

Чернышев подчеркнул, что в настоящее время в Украине некоторые индустрии, в частности сфера ОПК и другие отрасли, "нуждаются в специалистах, как в воздухе". Поэтому государство готово бронировать от военной службы тех специалистов, которые готовы вернуться из-за границы домой и работать на экономику страны.

"Безусловно, украинские мужчины должны защитить страну, но нужно привлекать их также и в экономику и производство", — добавил министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинских мужчин может уехать за границу в военное время.