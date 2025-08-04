Диверсия россиян? В Румынии внезапно загорелся важный оборонный завод

При ликвидации пламени пришлось использовать роботов, поскольку отправлять людей было опасно.

В Румынии в городе Куджир произошел сильный пожар на заводе, производящем стрелковое вооружение. Общий ущерб от пожара мог составить 400 тысяч евро, следствие не исключает диверсию на предприятии.

Об этом сообщило Radio România Actualități. Отмечается, что пожар уничтожил 150 тысяч пулеметных патронов, а еще 250 тысяч больше не могут использоваться по назначению. Обошлось без пострадавших, поскольку пожар произошел, когда на заводе никого не было.

Пожарные почти шесть часов тушили возгорание. Во время ликвидации пламени пришлось использовать роботов, поскольку отправлять людей было опасно — взрывались коробки с боеприпасами. Место инцидента посетил министр экономики Румынии Ради Мируца. Он заявил, что пожар не повлияет на выполнение контрактов по изготовлению патронов и предположил, что могла иметь место целенаправленная диверсия со стороны неизвестных лиц.

"Мне интересно узнать конкретно: что-то там вспыхнуло, это произошло извне, или это было самовозгорание? Я понимаю, что все варианты возможны, с меньшей или большей вероятностью подтверждения. Жду результатов специалистов из Национального института криминалистики", — заявил он, комментируя ситуацию.

Отметим, недавно западные СМИ писали, что российский режим нашел для себя ресурс, который может использовать для попытки проведения диверсий и нападений на территории Европы, в частности в Швеции. Российская разведка планирует вербовать для диверсий наркозависимых людей.

Как сообщал "Телеграф", российское правительство планировало убить гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в начале 2024 года. Но покушение удалось предотвратить. А в ночь на 29 апреля в Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Причиной поджога назвали снабжение компанией оружия для ВСУ.