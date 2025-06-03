"Речь идет о нашей собственной безопасности": новый президент Румынии пообещал продолжить поддержку Украины

Дан отказался раскрывать подробности того, что именно Румыния может передать Украине

Румыния продолжит поддержку Украины в условиях российской агрессии против Киева. Этот шаг отвечает интересам безопасности непосредственно Румынии, поскольку у Бухареста нет желания граничить с Россией или с российским сателлитом.

Об этом заявил новый президент Румынии Никушор Дан во время брифинга для печати на саммите "Бухарестской девятки" в Вильнюсе, сообщает румынский портал Digi24. Он отметил, что пока не рассматривал перспективы и риски предоставления большей военной помощи и прозрачности ее предоставления.

"Как бы там ни было, Румыния будет продолжать поддерживать Украину, потому что речь идет о нашей собственной безопасности… Одно дело — быть в нынешней ситуации, с соседом на восточной границе — Украиной, с которой мы имеем договор с 1997 года, а другое — иметь Россию, или страну… которая становится Беларусью", — отметил он.

Дан отказался раскрывать подробности того, что именно Румыния может передать Украине. Он сказал, что все детали предоставления военной помощи планирует обсудить во время визита в Украину и анонсировал, что это произойдет "в ближайшее время".

Как писал " Телеграф ", в воскресенье, 18 мая, в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. Граждане страны решали, кто будет править ими в ближайшие несколько лет — проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан или пророссийский популист Джордже Симион.

По результатам выборов победу одержал Никушор Дан. Ультраправый румынский политик, путинист и лидер партии AUR Джордже Симион вынужден был признать поражение на выборах президента Румынии после того, как по результатам подсчета 99,82% отданных на выборах голосов он получил 46,22% против 53,78% у его оппонента. Путинист даже поздравил с победой проевропейского кандидата.