"Я — Петр Порошенко": журналист удивил телефонных мошенников (видео)

Телефонный розыгрыш наоборот: посмеялись над звонившими с обещаниями "выигрыша"

Телефонное мошенничество может быть разным. Иногда это звонок из незнакомого номера с обещаниями бешеных призов в вымышленных акциях. Один из таких звонков получил работник "Телеграфа".

По привычной схеме, представительница компании рассказала, что "номер случайно выбрала наша программа для участия в акции от компании "Имидж-клуб" и якобы получить можно 380 тысяч гривен, если сделать "символический заказ" товаров. Но разговор пошел не по сценарию — сотрудник издания в шутку представился пятым Президентом Украины — Петром Порошенко.

Его собеседница не сразу поняла, что происходит. А после того, как ей назвали еще и дату рождения Порошенко, быстро закончила разговор, сказав, что "в случае заинтересованности выигрышем звоните по телефону". Очевидно, ее ситуация насмешила и вызвала растерянность.

Что известно об "Имидж-клубе"

"Имидж-клуб" — одна из компаний, фигурирующих в расследованиях журналистов как часть сети псевдоакций. Они рассылают листовки, звонят людям, преимущественно старшего возраста, и сообщают об "огромных выигрышах". Чтобы получить деньги, нужно купить товары для дома — гели для стирки, кондиционеры или антисептики — по завышенной в несколько раз цене. Иногда люди годами отдают им тысячи гривен в надежде получить приз.

В компании не скрывают – для получения призов нужно быть клиентами компании, зарегистрироваться на сайте, а также сделать и оплатить заказ. Чтобы участвовать в акциях – их нужно делать постоянно. Но результат не гарантирован. Сама же компания занимается продажей бытовой химии и товаров для красоты, правда, большая часть их сайта посвящена именно возможностям выиграть приз.

Владельцы подобных схем часто меняют названия компаний — среди известных вариаций: "Семейный клуб", "Пошторг", "Prizeme". С этими компаниями даже пытались судиться, но суд постановил победителями они называют всех своих клиентов. Напомним, для того чтобы победить в акции — нужно в ней участвовать сразу, а не постфактум.

