В тесноте и с жалобами: как работает самый маленький "АТБ" в Украине

Несмотря на "уникальность" супермаркета, он не слишком радует покупателей

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В Кропивницком есть уникальный магазин "АТБ". Он считается самым маленьким в сети, ведь его площадь составляет всего 148 квадратных метров.

"Телеграф" расскажет об этом необычном супермаркете. Заметим, что, несмотря на небольшие размеры, магазин функционирует еще с 2009 года.

Где находится магазин?

Магазин расположен в Кропивницком по улице Короленко, 34. Он находится на первом этаже жилого дома и имеет формат мини-маркета с базовым ассортиментом товаров.

Как выглядит магазин?

Снаружи это типичный супермаркет сети "АТБ". Однако внутри он значительно уступает по размеру стандартным магазинам. За неимением места проходы между полками с товарами очень узкие, а зона у касс часто перекрыта очередями покупателей.

Фасад самого маленького АТБ в Украине

В магазине мало места между стеллажами с товаром

Клиенты сети жалуются в магазине представлен малый ассортимент товаров по сравнению с другими "АТБ". Также отмечается, что у касс очень мало места для выкладки товаров, из-за чего кассиры пробивают все товары подряд, путая покупателей.

Отзывы клиентов

Отзывы клиентов

Отзывы клиентов

В то же время некоторые посетители отмечают удобное расположение магазина и наличие базовых товаров, необходимых для ежедневных нужд. Люди указывают, что такой формат им подходит для быстрых закупок "по дороге домой", а для более существенных покупок местные жители выбирают большие супермаркеты сети в городе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой ужин можно приготовить из продуктов купленных за 100 гривен в "АТБ".