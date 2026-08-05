В тесноте и с жалобами: как работает самый маленький "АТБ" в Украине
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Несмотря на "уникальность" супермаркета, он не слишком радует покупателей
В Кропивницком есть уникальный магазин "АТБ". Он считается самым маленьким в сети, ведь его площадь составляет всего 148 квадратных метров.
"Телеграф" расскажет об этом необычном супермаркете. Заметим, что, несмотря на небольшие размеры, магазин функционирует еще с 2009 года.
Где находится магазин?
Магазин расположен в Кропивницком по улице Короленко, 34. Он находится на первом этаже жилого дома и имеет формат мини-маркета с базовым ассортиментом товаров.
Как выглядит магазин?
Снаружи это типичный супермаркет сети "АТБ". Однако внутри он значительно уступает по размеру стандартным магазинам. За неимением места проходы между полками с товарами очень узкие, а зона у касс часто перекрыта очередями покупателей.
Клиенты сети жалуются в магазине представлен малый ассортимент товаров по сравнению с другими "АТБ". Также отмечается, что у касс очень мало места для выкладки товаров, из-за чего кассиры пробивают все товары подряд, путая покупателей.
В то же время некоторые посетители отмечают удобное расположение магазина и наличие базовых товаров, необходимых для ежедневных нужд. Люди указывают, что такой формат им подходит для быстрых закупок "по дороге домой", а для более существенных покупок местные жители выбирают большие супермаркеты сети в городе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой ужин можно приготовить из продуктов купленных за 100 гривен в "АТБ".