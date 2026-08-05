Можете прогадать с породой: что на самом деле делает собаку преданной

Кинолог назвала решающий фактор

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Преданность собаки определяется не породой, а отношениями, которые человек выстраивает со своим питомцем. Именно взаимосвязь между хозяином и животным является главным фактором, формирующим доверие и привязанность.

Могут ли черты характера передаваться по наследству, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь.

Главное — не порода, а взаимосвязь

Многие будущие владельцы собак в первую очередь обращают внимание на породу, надеясь найти самого "преданного" питомца. Однако, по словам кинолога Татьяны Працонь, решающую роль играет не происхождение животного, а его отношения с человеком.

"Преданность не зависит от породы. Преданность зависит от того, как человек выстраивает свои отношения с собакой. Взаимосвязь — это самое первое и самое главное, над чем я всегда стараюсь работать", — подчеркнула кинолог.

Передается ли преданность по наследству

В то же время, как объясняет Татьяна Працонь, отдельные приобретенные качества могут передаваться следующим поколениям, однако это не означает, что все щенки будут иметь одинаковый характер.

Порода не гарантирует приверженности. Фото: mis.dp.ua

"Собака может быть любого размера, любой породы. Приобретенные рефлексы часто передаются. Если дедушка, прадедушка были преданными, то щенок может таким родиться. Но из помета из восьми или 13 щенков очень мала вероятность, что они все будут одинаковыми. Обычно один или два щенка унаследуют это качество, а все остальные рождаются личностями с другими особенностями", — отметила она.

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