Прячется от обстрелов и правосудия в "британской Конча-Заспе": куда сбежал самый богатый экс-регионал Хомутынник (видео)

Чиновник на условия жизни явно не жалуется

Бывший народный депутат от "Партии Регионов" Виталий Хомутынник сбежал из Украины перед началом российского вторжения. Однако скрывается он там не столько от российских ракет, сколько от украинского правосудия.

Об этом говорится в расследовании "СтопКор". Авторы отмечают, что у чиновника остался особняк под Киевом, однако он сейчас выглядит брошенным. Однако часть своего имущества Хомутинник все же пытался спасти.

Что касается особняка, то расположен он в поселке Козин, что 30 километрах от Киева. Помимо основного здания там есть теннисный корт, зона отдыха и выход к реке. Все это расположено на площади в 7000 квадратных метров.

По оценкам журналистов, стоимость особняка можно оценить в 1,5 миллиона долларов, однако они не могут сказать наверняка, в каком состоянии находится помещение. По их информации, садовую мебель за три года так никто и не убрал в помещение.

Журналисты напомнили, что Хомутынник в 2015 году был признан самым богатым нардепом, поскольку задекларировал аж 167 миллионов гривен. При этом в декларации не были указаны личный самолет Gulfstream G 280 примерно за 20 миллионов долларов, на котором он перед вторжением улетел в Великобританию. Также он умолчал о яхте "Апостроф", которая в 2014 году была выставлена на продажу за 21 миллион долларов.

Авторы материала смогли установить, что после бегства из Украины экс-регионал осел в элитном поселке Вирджиния Вотер, где стоимость жилья стартует от 5 миллионов фунтов стерлингов (278 млн гривен).

Дом Хомутинника

Вирджиния Ватер на карте

Журналистам также удалось заметить как на территорию имения заезжает два элитных автомобиля "Лексус". Одна из них зарегистрирована на украинскую ООО "Карат" связанную с Хомутынником, которая занимается производством ковров. Как оказалось, на нее зарегистрировано много автомобилей, в том числе и элитные модели, стоимостью от 100 тысяч долларов. Однако в компании журналистам комментировать эти покупки не стали.

Это не единственные автомобили экс-нардепа — в Украине его компании купили два элитных автомобиля Rolls Royce и Mercedes. Позже они покинули территорию Украины. Журналисты считают, что таким образом Хомутынник захотел вывести свои деньги из Украины за границу, поскольку существуют ограничения на переводы крупных денежных средств. Например, отправителю пришлось бы объяснять, откуда эти деньги вообще появились.

Впрочем, вышеупомянутый дворец тоже не единственный у Хомутынника. До 2024 года он был зарегистрирован на Кипре, в одном из самых престижных районов города Лимассол. Кроме того, еще одно место проживания олигарха нашли в Монако, а у его отца есть много недвижимости в оккупированном Крыму.

Авторы расследования не думают, что бывший нардеп вернется в Украину, поскольку тут против него открыто несколько уголовных дел. Среди статей есть уклонения от уплаты налогов, отмывание средств, финансирование сепаратизма и государственная измена. Некоторые его компании фигурируют в проверках налоговой службы и расследованиях о выводе средств в офшоры.

"Но пока стражи порядка пытаются доказать вину экс-депутата депутата в суде, тот наслаждается жизнью в роскошном имении в Великобритании. Его новые соседи – звезды спорта, медиа и крупного бизнеса. Но надолго ли?", — говорится в материале.

Напомним, ранее журналисты установили, как именно Хомутыннику удалось вывезти в Европу элитный автопарк и каким моделям нардеп отдал предпочтение.