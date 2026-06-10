Референдум о курсе или выборах: почему победа Пашиняна не снимает вопросов к демократии

Парламентские выборы в Армении воспринимались не только как борьба партий за власть, но и как референдум о предстоящем курсе страны. На одной стороне был Никол Пашинян с его прозападным поворотом и сближением с ЕС, на другой – открытые пророссийские силы, предлагавшие возвращение на прежнюю орбиту влияния. Поэтому победа Пашиняна быстро стала для Брюсселя удобной политической историей. Но выборы не перестают быть выборами потому, что на них решается геополитическое направление. Честность процедуры, равенство условий, отсутствие давления и доверие к подсчету голосов остаются не менее важными, чем ответ на вопрос Европа или Россия.

Об этом пишет РБК Украина.

Победа прозападного Пашиняна укрепила внешнеполитический разворот Армении в сторону ЕС, однако европейский курс не равен автоматическому возникновению демократии.

В день выборов Следком Армении сообщил о возбуждении 59 уголовных дел по обвинениям в нарушениях, связанных с выборами. А на следующий день МВД страны заявил, что в ходе голосования было зафиксировано 619 сообщений о нарушениях: случаи двойного голосования, нарушение тайны голосования, воспрепятствования осуществлению избирательных прав, подкуп избирателей и вмешательство в избирательный процесс. По состоянию на утро 8 июня было задержано 18 человек, а еще 322 отчета о нарушениях находятся на стадии проверки. Среди сотен задержанных не было ни одного представителя провластных сил.

Независимая наблюдательная миссия The Independent Observer Alliance, чьи наблюдатели посетили 1 906 из 2 005 избирательных участков, зафиксировали: проблемы были выявлены на 44% избирательных участков, т.е. на каждом втором, что плохо сочетается с образом "демократичного" голосования. Еще одна местная наблюдательская миссия "Айакве" зафиксировала: в избирательных списках были умершие люди.

Согласно предварительному заявлению Парламентской ассамблеи ОБСЕ (OSCE PA) по итогам наблюдения за парламентскими выборами в Армении: "Кампания носила крайне конфронтационный характер, сопровождалась риторикой, сеющей рознь, и отмечена обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства, что привело к многочисленным уголовным делам против оппозиционных кандидатов и активистов".

А специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Фарах Карими заявила: "Концентрация арестов и уголовных преследований в отношении оппозиционных деятелей способствовала формированию представления об избирательном правосудии, в то время как поляризованное информационное пространство, подстрекательская риторика, дезинформация, а также постоянное внешнее давление и вмешательство подорвали демократическую устойчивость Армении и целостность общественных дебатов".

На фоне перечисленных фактов, позиция ЕС по отношению к Армении выглядит абсурдно. Так, 8 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поздравила Никола Пашиняна с победой и добавила: "Мы высоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все больше сближается с Европой". При таком количестве нарушений называть эти выборы "демократическими", звучит как насмешка.

Армянские выборы показали опасную подмену: геополитический результат начал восприниматься как доказательство демократичности процесса. Но победа прозападной силы не может автоматически закрывать вопрос о нарушениях, давлении на оппозицию или избирательности правосудия. Если ЕС хочет поддерживать Армению как партнера, он должен отличать стратегический курс качества выборов. Иначе демократия превращается в ответ во внешнеполитическом тесте, где правильный вариант – Европа, а все остальное отодвигается на второй план.