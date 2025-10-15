Фейгин оценил, за сколько Россия реально может дойти до Киева - не за 3 дня и даже не за 3 года

Россиянам понадобятся десятилетия чтобы хотя бы приблизится к реализации своих задач 2022 года

Известный российский оппозиционер Марк Фейгин, который был заочно осужден на родине, дал прогноз, сколько времени понадобится российской армии, чтобы дойти до Киева. На это оккупантам потребовалось несоизмеримо больше времени, чем они рассчитывали в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году — "Киев за три дня".

Что надо знать:

Успехи российских оккупантов на поле боя в Украине ничтожны, а потери — огромны

Такими темпами России для воплощения ее целей понадобятся десятилетия и миллионные потери в живой силе

Россиян тревожит возможность получения Украиной ракет Tomahawk, это может в корне изменить ситуацию

Фейгин отметил, что ежедневные большие потери армии оккупантов в живой силе, сейчас стали более чувствительными для россиян. И потеря 20-30 тысяч личного состава не стоят успехов России на поле боя — "бои в Покровске, бои под Купянском, или захват Часового Яра".

Вот соотношение, любого военного спроси, эксперта политико-военного и так далее. Ну понятное дело, так это получается, как правильно оценить. 100 лет понадобится до Киева идти. И народу миллионов 5-6, Марк Фейгин

Он подчеркнул, что ситуация для РФ сейчас более напряженная. Дело не только в том, что российское командование "бездарно", но и в том, что россияне ожидают, что возможно, Украина получит вооружение для ударов вглубь России и разрешение на это.

Получается, ты сейчас на улицах Бахмута, Покровска ведешь бои, а у тебя в Москве сейчас, или там в Крыму моста нет. Значит, Спасская башня или Ново-Огарево или Патриаршие пруды. Туда упадет Томагавк. Где смысл этого? Если война у тебя там, в столице, а ты здесь бьешься за улицу в Купянске. Можно там продолжать биться, но у тебя ракета прилетит прямо к тебе домой, Марк Фейгин

