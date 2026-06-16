"Ужас, что творится в Москве!" Россияне ноют из-за нехватки бензина и выстраиваются в очереди (видео)

Россияне массово жалуются в соцсетях на дефицит бензина

Топливный кризис в России добрался и до Москвы. Там уже ноют из-за длинных очередей на заправках.

Но им надеяться на улучшение ситуации после удара по НПЗ в столице РФ не приходится. В соцсетях публикуются кадры очередей из авто. Водители жалуются, что проблема дефицита бензина непосредственно коснулась центрального региона РФ.

Километровые пробки на трассах в Подмосковье

Огромные очереди на заправках образовались даже на трассе М-11 Москва — Петербург.

Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург

Водителям приходится долго стоять в очередях за бензином. Местами ожидание доходит до трёх часов.

Время ожидания на АЗС доходит до трёх часов.

Дополнительную панику спровоцировало решение крупного российского топливного оператора "Татнефть" о введении жестких ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных комплексах по всей территории РФ. Помимо лимита на объём топлива действуют ограничения по способу оплаты — теперь принимаются только наличные. Также разрешили выпускать бензин и дизель более низкого экологического класса, чтобы избежать дефицита топлива. Но, как видно, это не помогает.

Россияне удивляются, что могут купить не более 20 л. на человека.

Ранее, "Телеграф" уже сообщал, как топливный кризис в России и Крыму набирает обороты. А россиянам предложили заправляться "Орешником".