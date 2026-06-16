"Ужас, что творится в Москве!" Россияне ноют из-за нехватки бензина и выстраиваются в очереди (видео)
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Россияне массово жалуются в соцсетях на дефицит бензина
Топливный кризис в России добрался и до Москвы. Там уже ноют из-за длинных очередей на заправках.
Но им надеяться на улучшение ситуации после удара по НПЗ в столице РФ не приходится. В соцсетях публикуются кадры очередей из авто. Водители жалуются, что проблема дефицита бензина непосредственно коснулась центрального региона РФ.
Огромные очереди на заправках образовались даже на трассе М-11 Москва — Петербург.
Водителям приходится долго стоять в очередях за бензином. Местами ожидание доходит до трёх часов.
Дополнительную панику спровоцировало решение крупного российского топливного оператора "Татнефть" о введении жестких ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных комплексах по всей территории РФ. Помимо лимита на объём топлива действуют ограничения по способу оплаты — теперь принимаются только наличные. Также разрешили выпускать бензин и дизель более низкого экологического класса, чтобы избежать дефицита топлива. Но, как видно, это не помогает.
Ранее, "Телеграф" уже сообщал, как топливный кризис в России и Крыму набирает обороты. А россиянам предложили заправляться "Орешником".