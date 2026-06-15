Офицер ВСУ, блогер, военный корреспондент Сергей Мисюра проанализировал атаку на Украину в ночь на 15 июня

Несколько интересных моментов относительно ночной комбинированной атаки. Янсур анабой — извечный факт, но нужно посмотреть немного придирчивее.

Главная цель, в очередной раз, – выбивание наших все меньших запасов ракет PAC-3 для Patriot. Все больше баллистики, только эти дефицитные ракеты и могут сбивать.

И хотя PAC-3 ракет с каждой атакой становится все меньше – на этот раз Воздушные силы показали работу над ошибками. Ведь 2 июня мы не смогли сбить 8 "Цирконов" (тогда впервые они полетели с двух направлений. Кроме Крыма, добавилась Брянская область), а сегодня снова с двух направлений — мы сбили 5 из 6 "Цирконов"!

Относительно баллистических "Искандеров" также увеличили показатели. В прошлый раз сбили 11 из 33, а сегодня уже сбили 15 из 34! А еще добавляем сбитые все 30 крылатых ракет, и картинка становится гораздо светлее, правда?

Что касается баллистики, то здесь тоже подробнее посмотреть. Не все "Искандеры" летели в Киев. Не вся баллистика была "Искандерами". Были также те, что летели не по Киеву С-400 (Харьков и Днепр).

Статистика работы ПВО 15 июня

И главное! На сколько я смотрел ночью по таймингам – вероятнее всего, не было перезарядок пусковых "Искандеров". Работали несколько дивизионов. Раньше были периоды по примерно 35-40 минут, между волнами баллистики. Такое время как раз нужно для перезарядки ракет. И нам столько же. А потому, сегодня какой-то главпетух решил снизить тайминги, чтобы максимально перегрузить ПВО. Одна пусковая "Искандера" запускает две ракеты с минутным таймингом. Между машинами в дивизионе тоже есть зазор. И сегодня все было стандартно, кроме отсутствия получасового перерыва на перезарядку. Волны баллистики формировались максимально точно, поэтому было выделено более 10 пусковых, а значит, целая ракетная бригада работала ночью. И из этого следует, что они не боятся за них, что не будет попадания нашими дронами, как было с пусковой "Цирконом" в Крыму. Безопасность – также нам подходит.

И еще момент – попадания сегодня пришлись слишком кучно по историческим объектам. Их сегодня много (Лавра, Довженко и другие), и они точно не спонтанны. Такое впечатление, что у кого-то в штабах возникла мысль — сжечь все, что можно, что уж точно тебе не достанется. "Да гори оно в аду. Не достанься ты никому", что-то типа такого. Посмотрим следующую атаку, какие будут объекты.

Последствия атаки на Лавру. Фото: Ян Доброносов

И последнее, почему именно атака была с воскресенья на понедельник, хотя подготовка была на пятницу, даже с использованием "Орешника"? Здесь тоже сакральное, дедовское. Ибо у одного деда за океаном день рождения в воскресенье, юбилей, 80 лет. Нельзя было творить комбинированные атаки перед таким праздником. Потому и перенесли на воскресенье в ночь, чтобы лишних вопросов не было. В 22 году главпетух войну на два дня из-за Олимпиады перенес (поэтому и не получилось красивой даты 22.02.22, если кто не знал), вчера — подождал дня рождения Донни. Все у них в международной политике стабильно…

П.С. Здесь спрашивали отдельно меня, почему не было в атаке "Кинжалов" и крылатых "Искандеров". Поэтому сразу и на это отвечу. Потому что "Кинжалы" (через моторесурс Миг-31К) в последнее время редко, но точно запускают на охоту за нашей авиацией на аэродромах.

А крылатых "Искандеров" не было, что как раз подтверждает теорию работы целой ракетной бригады, — все пусковые были забиты баллистическими ракетами. Пусковая одинакова у этих "Искандеров". Для крылатых просто не хватало пусковых.

Источник: пост Мисюры в Facebook