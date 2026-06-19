Производство ракет для Patriot в Украине под вопросом: назван единственный реалистический сценарий

Одним из главных факторов остается риск российских ударов по заводам

Получение лицензией на производство противоракет PAC-3 для систем Patriot зависит не только от политической воли США. Эксперты отмечают, что ключевыми моментами остаются международный контроль, безопасность производства и доступ к американским компонентам.

Почему политического согласия США недостаточно для запуска производства

Как отметил авиационный эксперт Богдан Долинце — первым шагом должна стать политическая договоренность между страной, где будут развертывать производство, и США, обладающими соответствующими технологиями. В то же время этого недостаточно, ведь права на производство ракет принадлежат конкретной компании, поэтому необходимо также достижение отдельных бизнес договоренностей относительно условий передачи лицензии. Получать лицензию также должна компания.

Три варианта для Украины

По словам эксперта, в Украине только несколько предприятий потенциально отвечают требованиям для получения такого разрешения. "Компании, которым один-два года или даже несколько лет не имеют никаких шансов получить такую лицензию, ведь compliance владельца или лицензиата, то есть компании, которая производит ракеты, просто не пропустит компанию, не имеющую истории и опыта работы с подобными технологиями, непосредственно опыта получения, продажи, экспорта-реэкспорта тех или иных военных технологий", — подчеркнул он.

Если говорим об Украине, то у нас всего несколько компаний отвечают таким критериям. И такой основной, наверное, холдинг "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром"), который имеет десятки лет работы на этом рынке, а в его структуру входят предприятия ракетокосмосмической отрасли. Если говорить о частных компаниях, то в Украине ни одна частная компания не имеет достаточной истории разработки, производства и торговли соответствующими видами вооружения. И с высокой вероятностью ни одна из них не сможет пройти международный compliance именно с точки зрения компании, передающей эту технологию. Богдан Долинце, авиационный эксперт

Если же украинская компания, в частности Fire Point или любая другая, захочет получить такую лицензию, нужно не только предоставлять гарантийное письмо, но и "подтвердить, что они имеют соответствующую структуру, инфраструктуру, средства, способности и силы, чтобы гарантировать выполнение достаточно высоких условий". Только одна корпорация — Mitsubishi в Японии смогла это сделать.

Долинце отметил, что помимо государственных и частных компаний существует третий вариант. "Это может быть создание нового юридического лица, то есть совместного украинско-американского, в котором с высокой вероятностью ключевую долю и контрольное влияние будет иметь именно американская сторона. Подобный подход уже используют ряд украинских компаний с совместным капиталом, например, для обслуживания и ремонта западной техники — авиационной, наземной, бронетехники и т. д.", — говорит он и подчеркивает, что на данный момент это выглядит как единственный возможный вариант.

Производство под угрозой: фактор безопасности как главная преграда

Еще одним вызовом остается безопасность производства. Любые мощности по производству ракет могут стать приоритетной целью для российских ударов. Именно поэтому не исключено, что США могут рассматривать локализацию такого производства не в Украине, а в Европе. "Высокие шансы у Германии, которая много лет является технологическим хабом, имеет длительную историю кооперации с США и на территории данной страны есть американские базы, которые можно также использовать для сборки и хранения этих типов вооружения, чтобы обеспечить контроль за их распространением и передачей", — называет потенциального кандидата Долинце.

Почему лицензия не решит проблему дефицита ракет

Даже в случае получения лицензии на сборку производство ракет будет оставаться зависимым от поставки ключевых компонентов из США. Именно дефицит отдельных узлов и систем сегодня является одним из главных ограничений наращивания выпуска противоракет PAC-3 в мире.

В случае, если возможности производителей по выпуску данных компонентов ограничены, то сколько бы ни было заводов по изготовлению ракет, если навигационные системы или рули для управления ракетами производит только одна компания в мире, которая имеет разрешение на изготовление именно для этого типа ракеты и может производить лишь 700 единиц в год, то независимо от количества площадок по выпуску — больше. Богдан Долинце, авиационный эксперт

Переговоры продолжаются: приближается ли Украина к лицензии

Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук подчеркнул, что США традиционно осторожно относятся к передаче технологий из-за риска утечки важных разработок и стремления к контролю за производством. Однако рост глобального спроса на противоракеты и ограниченные возможности американской промышленности могут подтолкнуть Вашингтон к пересмотру этой политики.

Несмотря на планы по увеличению объемов производства до уровня 2 тысяч ракет в год до 2030 года Америкой, собственно изготовление на территории нашей страны в перспективе позволит получать необходимое количество средств в нужный срок и одновременно уменьшит нагрузку на американские производственные мощности и покроет потребность других стран, что станет ответом на увеличение ударов по российскому баллу. Назарий Барчук, аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества

Пока официального решения относительно Украины нет, однако переговоры с американской стороной продолжаются. Дополнительным положительным сигналом эксперт называет обсуждение этого вопроса на саммите G7. "В общей итоговой декларации лидеры "Группы семи" официально зафиксировали готовность рассмотреть предоставление Украине лицензий для наращивания собственного военного производства, также Владимир Зеленский после двусторонней встречи с Трампом отметил, что лидер США отреагировал на эту просьбу положительно", — напомнил Барчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперт Константин Криволап сомневается, что Украина получит лицензию на сборку или производство ракет для ЗРК. По его мнению, США будут тянуть с решением.