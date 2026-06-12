Не только коп, убивший ребенка. Кто мобилизовался в ВСУ во время судебного процесса

Служба не отменяет уголовную ответственность

В ряды ВСУ вступил бывший коп Иван Приходько, обвиняемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в 2019 году. Однако он не первый, кто вместо тюрьмы выбрал службу.

"Телеграф" расскажет о самых известных случаях. Заметим, что по закону не все подозреваемые и обвиняемые имеют право идти в ВСУ, есть ряд преступлений, не предусматривающих такую опцию.

Кроме того, мобилизация в ВСУ не отменяет уголовную ответственность, но во многих случаях она останавливает судебное разбирательство до окончания службы. Фактически дело не закрывают, его рассмотрение откладывают.

Самые громкие случаи

Валерий Чернобук, экс-судья, обвиненный в госизмене — помогал оккупантам в Крыму переводить суды на российское законодательство. Мужчина мобилизовался в Днепре еще в мае 2023 года. Однако, по данным журналистов, вместо службы на передовой попал в ТЦК как юрист. Интересно, что в 2024 году он уволился со службы по состоянию здоровья, уже в 2025 году суд возобновил рассмотрение его дела.

Валерий Чернобук

Владимир Резников, экс-замначальника ГАИ и куратор спецназовцев "Кобра", обвинен в незаконном сбыте боеприпасов. В 2025 году он мобилизовался в ВСУ, что остановило рассмотрение дела. Хотя преступление, в котором он обвиняется, карается лишением свободы сроком до семи лет.

Владимир Резников

Иван Приходько, бывший полицейский, обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика. В 2023 году суд первой инстанции уже вынес приговор Приходько — 4 года лишения свободы за убийство по неосторожности. На тот момент он провел в СИЗО 3,5 года, что засчитали как фактический срок. Сейчас дело находится в стадии апелляции, ведь сторона потерпевших требует более жесткого наказания. Однако в 2026 году стало известно, что Приходько мобилизовался в ВСУ, что останавливает рассмотрение дела.

Иван Приходько

Кроме того, еще в апреле 2025 года САП сообщила, что 48 обвиняемых по коррупционным делам, которые уже находились под судом, мобилизовались в ВСУ. Таким образом, рассмотрение их дел тоже приостановлено.

Кто не может мобилизоваться в ВСУ

Фактически закон имеет четкие границы для уже осужденных, то есть тех, кому вынесли приговор. На момент рассмотрения дела лицо только обвиняется и имеет статус подозреваемого, что во многих случаях не является препятствием для вступления в ВСУ.

Какие преступления не дают права с тюрьмы попасть в ВСУ:

госизмена, коллаборационизм.

умышленное убийство двух или более человек, или убийство с особой жестокостью.

изнасилование, сексуальное насилие.

терроризм.

ДТП, совершенные в состоянии опьянения, повлекшие гибель людей.

особенно тяжкие коррупционные преступления.

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