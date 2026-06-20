Станет ли проезд в метро Киева дороже 30 грн: "Ни в одном городе такого нет"

Цена проезда не должна покрывать все расходы предприятия

Возможное повышение стоимости проезда в метро выше 30 грн вызывает немало вопросов. Ведь аргумент власти о замене вагонов на новые фактически не имеет отношения к транспортному тарифу.

Об этом "Телеграфу" рассказал преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов. По его словам, заявления о тарифах выше 30 грн — это политический ход, а не действительно вынужденное нововведение.

"Сразу хочу разъяснить две вещи, которые в новости звучат как одна — текущий тариф и новые вагоны. Это разные "кошельки". 50 вагонов за 150 млн евро кредита — это капитальные расходы (capex), инвестиция в инфраструктуру, а билет должен покрывать операционные (opex): ток, зарплаты, обслуживание", — объясняет Беспалов.

Он отмечает, что подвижный состав обновляют за бюджет города, государственные программы или кредиты международных банков, а долг гасят из бюджета, а не добавляют в тариф. То есть, амортизация вагонов в билете — это политический выбор города, а не юридический закон, и почти повсюду делают иначе.

"Если ее таки впишут в тариф — посчитаем. Одна партия вагонов, разложенная на сотни миллионов поездок в год, дает копейки на билет, хорошо если гривну. На цену гораздо больше давят ток, зарплаты и инфляция, чем 50 вагонов, поэтому "больше 30 подорожает именно из-за вагонов".

Цифра себестоимости 64,60 грн, даже если ее посчитали правильно — тоже не то, чем пугают. Ни один большой город мира не возит людей в метро так, чтобы билет покрывал все расходы, его повсюду дотируют, потому что движущийся город выгоден сам по себе: меньше пробок, лучшая экология и экономика — общественная польза! — подчеркивает эксперт.

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По его словам, каждый город решает, какую часть берет на себя бюджет, а какую оставляет пассажиру. Но Киев этого решения публично не показал – открытой методики, по которой посчитали тариф, нет.

"А пока нет ни методики, ни плана, откуда берутся деньги на вагоны, любая фраза о "следующем повышении" легко становится политическим инструментом с любой стороны — кто здесь на кого набрасывает, это уже не мое дело", — резюмирует Беспалов.

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