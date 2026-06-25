Доллар взлетит вверх? Банкир рассказал, чего ждать во второй половине 2026

Есть сразу несколько факторов, которые могут повлиять на курс

Во втором полугодии 2026 года курс гривны к доллару и евро, по базовому сценарию, может оставаться относительно стабильным. Резких шоков на валютном рынке для населения не предвещается.

Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка". По его словам, необходимыми условиями для стабильности являются дальнейая международная финансовая поддержка, инфляция под контролем, активное участие Нацбнка в регулировании рынка, отсутствие новых шоков.

При выполнении этих факторов курс доллара, по ожиданиям, будет находиться в пределах 45,5–46,5 грн/$, а евро — около 52–55 грн/€.

"Ожидается, что в течение второго полугодия курсовые колебания будут вполне ожидаемыми, ведь страна живет в условиях войны, значительных бюджетных потребностей и высокой зависимости от внешней поддержки. Но, по ожиданиям, речь идет именно о контролируемых и умеренных изменениях", — говорит Мамедов.

Повлиять на рост курса доллара могут сразу несколько факторов:

усиление войны и ударов по инфраструктуре

проблемы с энергетикой и логистикой

рост спроса на валюту со стороны бизнеса

ухудшение мировой ситуации (к примеру, на Ближнем Востоке).

Прогноз курса доллара в 2026. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне курс доллала подскочил до 45 гривен. Украинцам объяснили причины и ожидания.