Укр

Доллар взлетит вверх? Банкир рассказал, чего ждать во второй половине 2026

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ситуация на валютном рынке Украины
Ситуация на валютном рынке Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть сразу несколько факторов, которые могут повлиять на курс

Во втором полугодии 2026 года курс гривны к доллару и евро, по базовому сценарию, может оставаться относительно стабильным. Резких шоков на валютном рынке для населения не предвещается.

Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка". По его словам, необходимыми условиями для стабильности являются дальнейая международная финансовая поддержка, инфляция под контролем, активное участие Нацбнка в регулировании рынка, отсутствие новых шоков.

При выполнении этих факторов курс доллара, по ожиданиям, будет находиться в пределах 45,5–46,5 грн/$, а евро — около 52–55 грн/€.

"Ожидается, что в течение второго полугодия курсовые колебания будут вполне ожидаемыми, ведь страна живет в условиях войны, значительных бюджетных потребностей и высокой зависимости от внешней поддержки. Но, по ожиданиям, речь идет именно о контролируемых и умеренных изменениях", — говорит Мамедов.

Повлиять на рост курса доллара могут сразу несколько факторов:

  • усиление войны и ударов по инфраструктуре
  • проблемы с энергетикой и логистикой
  • рост спроса на валюту со стороны бизнеса
  • ухудшение мировой ситуации (к примеру, на Ближнем Востоке).
Прогноз курса доллара в 2026
Прогноз курса доллара в 2026. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне курс доллала подскочил до 45 гривен. Украинцам объяснили причины и ожидания.

Теги:
#Прогноз #Курс валют #Сергей Мамедов #Курс доллара