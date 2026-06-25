Долар злетить угору? Банкір розповів, чого чекати у другому півріччі 2026 року

Є одразу декілька факторів, які можуть вплинути на курс

У другому півріччі 2026 року курс гривні до долара та євро за базовим сценарієм може залишатися відносно стабільним. Різких шоків на валютному ринку для населення не передбачено.

Про це "Телеграфу" розповів Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку". За його словами, необхідними умовами для стабільності є дальня міжнародна фінансова підтримка, інфляція під контролем, активна участь Національного комітету в регулюванні ринку, відсутність нових шоків.

При виконанні цих факторів курс долара, як очікується, перебуватиме в межах 45,5–46,5 грн/$, а євро — близько 52–55 грн/€.

"Очікується, що протягом другого півріччя курсові коливання будуть цілком очікуваними, адже країна живе в умовах війни, значних бюджетних потреб та високої залежності від зовнішньої підтримки. Але, за очікуваннями, йдеться саме про контрольовані та помірні зміни", — каже Мамедов.

Вплинути на зростання курсу долара можуть одразу декілька факторів:

посилення війни та ударів по інфраструктурі

проблеми з енергетикою та логістикою

зростання попиту на валюту з боку бізнесу

погіршення світової ситуації (наприклад, на Близькому Сході).

Прогноз курсу долара у 2026. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні курс долала підскочив до 45 гривень. Українцям пояснили причини та очікування.